國土計畫法是否展延待討論　行政院喊話8縣快交功能分區圖

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

《國土計畫法》計畫明年4月30日上路，立法院內政委員會今（21日）排審修法草案，由於相關爭議、歧見仍多，藍綠立委紛紛喊話政院展延、溝通再上路。對此，行政院發言人李慧芝說，目前仍有8個地方政府的國土功能分區圖還沒上繳，喊話全國地方政府都把國土功能分區圖送上來後，才可以進行下一階段的溝通；至於是不是要延期，李說，持續在搜集意見、討論中。

李慧芝今主持行政院會後記者會。針對國土計畫法爭議，李說，國土計畫法必須要經過全國性的整體平估，才有辦法做到，現在還有8個地方政府的國土功能分區圖還沒上繳，包括新北市、桃園市、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣等，所以沒有辦法進行全方位的討論。

李慧芝表示，目前不同黨派還有不同地方政府大家之間的歧異也很多，政府其實已經請農業部跟內政部召開協調會議，且也開過不少，但還有很多方向需要進一步釐清，所以為了尊重地方的土地計畫以及利用，這些討論還是必須等到全國地方政府都把國土功能分區圖送上來後，才可以進行下一階段的溝通。李也強調，在溝通的過程中，其實政府對於農民照顧的態度不會改變。

至於有執政黨立委喊話延期？李慧芝說，還是需要全國整體性的評估，各地方政府的標準都要有一致性的思考，「所以是不是要延期、是不是要全國提報，還是持續在搜集意見、討論中」。

記者追問，由於不交國土功能分區圖沒有違法、僅有行政責任，若縣市一直不交，行政院會有什麼作為？李慧芝表示，行政院呼籲，希望能盡快把國土功能分區圖交上來，才可以有下一步作業與討論，再加上目前法律規定是要一併才能完成下一階段，其實地方分歧意見還是很多，所以只能持續溝通，希望得到一個比較有共識的想法跟做法。

李慧芝強調，要整體大家具有共識後才能推行出的法案，所以還是持續等待跟大家完成溝通中，因為這真的不是任何一個地方可以單獨完成的工作，這是一個很龐大的任務，所以需要大家有共識才可以完成。