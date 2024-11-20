觀察／勞動部保護不了勞工！何佩珊捅大包　霸凌案讓執政團隊現警訊

▲勞動部長何佩珊、行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



文／陳家祥

勞動部勞發署一名吳姓公務員日前在辦公室輕生，還爆出生前曾長期遭分署長謝宜容霸凌，引發各界譁然。本該保障勞工權益的勞動部竟發生霸凌事件，還嚴重到釀成輕生憾事，本就相當荒謬，而部長何佩珊面對朝野立委追擊高喊願請辭負責，反倒更像是想一走了之結束「長痛」，但從卓榮泰院長立場，這當然不是該有的解決方式，所以要何先釐清責任歸屬後再來討論去留。

回顧此次事件，最早在今年2月就有陳情檢舉信，前次長王安邦更曾約談謝宜容，但最終事件明顯沒有獲得妥善處理。而民進黨新北市議員李宇翔也爆料接獲數百則陳情，直指謝宜容霸凌下屬，有言語辱罵、情緒暴衝、羞辱人以及咆哮、摔公文等誇張行徑；對照勞動部的調查報告，也確有其事。

但這些行為看在何佩珊眼中，完全不構成所謂的「霸凌」，甚至還說這是「目的良善」的要求，且僅對謝宜容調職處分，這般發言與懲處結果，實在讓各界難以嚥下這口氣。眼看報告被罵慘，何佩珊今在立院也被朝野立委猛轟，最終改口說可以即刻停職，那何不在一開始就做出這樣的處置？

面對朝野立委窮追猛打，何佩珊高喊願請辭負責，但反倒更像是想拍拍屁股走人。試問，事件發生至今9個月，勞動部可曾正視此案的嚴重性？如果能早一點處理，也許就能挽回一條年輕無辜的生命，但勞動部輕忽在前，如今拿出的調查報告，甚至還直指謝宜容雖有職場霸凌狀況，卻沒有直接對輕生的吳姓公務員霸凌證據，讓社會輿論直接炸了鍋。

諷刺的是，主管勞動事務的單位發生最該積極處理的職場霸凌事件，最終竟然是輕輕放下，如何說服外界勞動部能守護全國千萬勞工的權益呢？又有什麼立場宣導各界要提升職場友善環境？

恰好今天是賴政府、卓內閣上任滿半年，這次事件或許可以當做一個警訊，整個團隊在運作上仍有很大的調整空間，對輿情的反應慢半拍、宛若末梢神經麻痺般傳導失靈，沒能及早進行處置，最終讓閣揆不得不站上火線，出面鞠躬致歉滅火。

每當發生重大社會矚目事件，閣員美其名是負政治責任請辭、實則拍拍屁股走人，但肩負領導執政團隊重任的院長無法如此。若沒有藉此次事件反思領導與溝通缺失，並讓閣員們繃緊神經，卓內閣未來的道路恐怕仍會崎嶇難行。

▲勞動部霸凌案延燒，行政院長卓榮泰鞠躬致歉。（圖／記者呂佳賢攝）

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