勞動部霸凌案掀輿論怒火　卓榮泰下三命令：絕不容許類似事件再發生

▲發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

勞動力發展署北分署吳姓公務員離世，分署長謝宜容遭爆涉霸凌，勞動部在昨晚考績會後宣布記謝2大過免職。行政院長卓榮泰今（21日）主持院會時提出三項請求，第一，首長要以身作則，希望如何被對待就要如何對待別人；第二，要調查檢討杜絕再犯；第三，要強化機制保護同仁。他強調，這三項請求也是命令，務必要做到，絕不容許有這樣的事件再發生。

發言人李慧芝說，院長卓榮泰在院會中特別提示，這幾天整個台灣社會對霸凌事件投入很多關心，也要求所有部會首長、從中央到地方的各個政府，都要非常嚴肅看待，「霸凌事件在社會上一直都有，但發生在公務部門體系尤其是在勞動部，我們覺得責任非常重大」。

卓榮泰也叮嚀所有首長、機關政府同仁，平常是忙於公務，但是不能夠疏於了解屬下的身心狀況，各種工作上的分配還有勞務關係等，都要非常關注。他指出，各位首長都是國人表率也是機關表率，要從自己開始做起，要理性溝通、互相學習尊重。

而卓榮泰也提出三項請求，第一，請各位首長要以身作則，希望如何被對待就要如何對待別人；第二，要調查檢討要杜絕再犯；第三，要強化機制保護同仁。他強調，這三項請求也是命令，要求各機關內部要做自我檢討，務必要做到。

卓榮泰表示，昨天已經要求各部會以及各機關全面盤查「機關職場霸凌防治作業辦法」，確實在機關裡面建立起有效且安全的防範機制，讓受到類似待遇的同仁可以在安全的機制之下勇敢大聲說出來。

另外，卓榮泰說，事件的後續調查必須要在更短的時間內完成，針對近期有若干部會被檢舉還有媒體報導類似的霸凌事件，他也再次重申在一週內完成調查，「如果有的話就處理，沒有的話就查看內部的機制是否足夠安全，能給當事同仁保護外也是給機關一個共同的告誡」。

卓榮泰也再次提醒，要在這次事件當中學習更多、做得更好，讓人民感受到政府不是每一次在事件發生後只針對個案，而是要建立起整套制度，一旦發生類似狀況，會記取教訓，以更快的時間做出更正確嚴厲的處置，絕不容許有這樣的事件再發生。

卓榮泰也提到，對於輿論反應跟社會關注的議題，也是不能輕忽的，要即時掌握、了解、解決，並且勇於面對社會的各種反應。所有的機關同仁要跟著首長一起在友善的環境中努力落實政策，為國家為社會為人民一起做出更多的貢獻。