何佩珊今請假未出席院會　已向卓榮泰口頭請辭

▲勞動部長何佩珊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

勞動力發展署北分署吳姓公務員離世，分署長謝宜容遭爆涉霸凌，事件延燒近2天後，勞動部在昨晚宣布記謝2大過免職。行政院今（21日）舉行例行院會，目前正在風頭上的勞動部長何佩珊請假未出席。政院發言人李慧芝說，昨日院長、部長分別因公務關係沒有碰面，但部長有向院長口頭請辭。

李慧芝說，昨天何佩珊部長都在立法院，其實昨天院長這邊也非常繁忙，到今天為止，部長跟院長方面並沒有見面，「但是昨天部長有口頭請辭」，院長也說了，要請部長先完成手上的任務，把責任追究完成，後續部分才會跟部長討論其他事項。

至於何佩珊的去留要等調查結果出來，是指勞動部的內部調查還是檢調？李慧芝說，檢調的部分就不贅述，調查是指部長目前手上的任務還沒完成、部內責任追究也還沒完成，這部分都要請部長持續作業，接下來部長的去留之後再討論。

記者追問，針對口頭請辭一事，何佩珊部長跟院長昨日是否有通話？李慧芝說，院長跟部長之間有沒有直接通話不知道，「但部長的確有向院長口頭請辭」。

李慧芝說，院長希望目前已知被檢舉、被爆料的霸凌案，都能儘速處理，給社會大眾一個交代，希望各部會都可以儘速做到。