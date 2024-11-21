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勞動部輕生員工被迫假打卡　游淑慧揭制度霸凌：政府成最大血汗工廠

▲▼ 王育敏秀出輕生員工打卡紀錄，對比監視器畫面，顯示該員竟有「打假卡」狀況。 （圖／立委王育敏辦公室提供）

▲王育敏秀出輕生員工打卡紀錄，對比監視器畫面，顯示該員竟有「打假卡」狀況。 （圖／立委王育敏辦公室提供）

記者郭運興／台北報導

勞動部勞發署北分署長謝宜容涉職場霸凌，造成一名吳姓公務員輕生。藍委王育敏曬出該名職員打卡紀錄，發現實際上下班時間有極大落差，每日工時竟超過十二小時。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（21日）表示，這是公務機關普遍現象，為什麼要「假打卡、真加班」？因為員額限縮、加班費要控制，但公務員依法行政卻因為事情做不完，深怕懲處，變成造假、給國家加免費的班。她呼籲，公務員希望的是制度改革、權責分明，並給予付出合理的待遇與尊重。

游淑慧表示，基層公務員的苦，希望大家能從這次的不幸，也能感受一二。為什麼吳員要「假打卡、真加班」？事實上從她還是公務員時，公務機關就有這個現象，也不止吳員。

游淑慧表示，公務員一切依法行政，連上班、加班時數都要依《公務員服務法》管理，每日不能超過四小時。這本來是保障公務員的權益，到後來呢？變成逼公務員造假、給國家加免費的班。

游淑慧指出，因為事情做不完，長官才不管加班時數加滿了；一個懲處檢討下來，都影響未來升遷。這二十年，為了帳面好看，行政院要求各機關部會和縣市政府，員額要限縮、機關組織要限縮、加班費要控制。

游淑慧再指，事情越來越多、員額數又被限縮，事多人少；如果還遇到好大喜功的長官，那增加的交辦工作就更難預測，到最後就像北區分署，吳員負責的業務，正式有公務員資格的卻只有他一個人、孤立無援。

游淑慧說，這幾年，台灣的政府功能又越來越「服務導向」，政治人物一個政策下來，公務員就要忙翻天，現在公務員要做的事已經是包山包海。

游淑慧再說，大家可能不知道，公務員雖然依法一個月最多可以申報60小時的加班，卻不一定拿得到加班費。為了節省預算，通常機關要求最多只能申請20小時、30小時加班費，其他都要變補休。

游淑慧認為，這就是事情做不完，才會加班，常常也沒時間補休。結果超過法定加班時數的加班時間，送給國家、沒加班費又補休不完的加班時間，送給國家。

游淑慧直言，大家可能不敢想像，現在的公務員加班到七八點已經是常態，基層軍警消也都過勞加班中。政府說要捍衛勞權，但中華民國政府自己已經快要變成最大的血汗工廠。

提到公務機關問題，游淑慧說，可能有人會說，大家也常看到新聞報導偷雞摸狗的公務員？沒錯，這又是公務機關劣幣趨逐良幣、勞逸不均的特殊狀況。

游淑慧指出，每個公務員依法都有身分保障，要免職一個惡質公務員千難萬難，她以前就和一個任意曠職的同仁鬥過法，但大部分的長官都懶得惹麻煩。

游淑慧再指，因此有兩種人在公家機關過得特別滋潤，第一是有關係，第二是擺爛型。長官拿他們沒皮條，不想惹麻煩，就只好把工作交給其他人，變成其他人的痛苦。

游淑慧強調，公務機關是個很封閉的環境，不像一般職場，東家不做、西家做。在公務部門常常是山水有相逢、官官相護，因此基層公務員往前有苦說不出、有冤無處訴。

最後，游淑慧呼籲，卓榮泰院長昨天道歉說沒有即時接住同仁，但需要接住時往往已經墜下了，她想公務員更希望的是制度改革、權責分明、汰劣獎優，並給予他們付出合理的待遇與尊重。希望院長給他們的是一雙「支撐站住的手」，而不要等到墜下才趕忙接住。

▼行政院長卓榮泰鞠躬致歉。（圖／記者呂佳賢攝）

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