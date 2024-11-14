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陸女孩遭母親男友瘋砍「想到就發抖」　「拘留十天，罰款500」惹議

記者魏有德／綜合報導

重慶一名15歲女孩10月31日在家裡為阻止母親與母親男友爭吵，遭母親男友持菜刀攻擊，造成胸口、手臂和手指處數十處撕裂傷，緊急送醫救治。事發後，彭水縣公安聲明指出，決定給予陳某（母親男友）行政拘留十日，處罰款五百元（人民幣，下同），並收繳菜刀一把的行政處罰。此處罰內容讓家屬無法接受，引起外界熱議。

▲重慶15歲女孩被母親男友持菜刀砍傷，公安裁罰內容讓家屬無法諒解。（圖／翻攝大皖新聞）

▲重慶15歲女孩被母親男友持菜刀砍傷，公安裁罰內容讓家屬無法諒解。（圖／翻攝大皖新聞，下同）

《大皖新聞》報導，「我晚上不敢睡覺，眼睛一閉當天的畫面就會反覆在我腦海裡重現！」躺在醫院病床上的小邵（女孩化名）一說起當晚的情況就忍不住打顫。

根據公安發出的案情通報指，喝酒後的陳某與其女朋友冉某因感情問題發生口角，陳某持菜刀對冉某和冉某女兒邵某進行揮砍，並造成冉某右手手背少量流血、右大腿部淤青，造成邵某左手手指手背、右手大臂側部等多處軟組織受傷。

▲重慶15歲女孩被母親男友持菜刀砍傷，公安裁罰內容讓家屬無法諒解。（圖／翻攝大皖新聞）

由於小邵與母親雖有多處刀傷，但傷情較輕微，公安機關做出刑拘十日和罰款五百的行政處罰，全案則持續調查中。

小邵父親透露，當晚11點左右接到女兒打來的求救電話，「爸爸、爸爸快來救命，那個陳叔叔用菜刀殺我，已經把我砍了！」聽到女兒的求救，小邵父親便立刻趕往前妻家中，「我看到女兒渾身是血，手上胳膊上都是傷，比砍了我還心痛。」

▲重慶15歲女孩被母親男友持菜刀砍傷，公安裁罰內容讓家屬無法諒解。（圖／翻攝大皖新聞）

小邵父親對公安的處罰十分不以為然，他拿出醫院診斷證明控訴，小邵全身多處皮膚裂傷，多處軟組織損傷，左手中指外周神經損傷，憂鬱狀態以及竇性心動過速，「女兒身上被砍了十幾處刀傷，拘留十天就放了出來，道歉、賠償沒有，連住院到現在的醫藥費都是我們自己付的。」

對於家屬的意見，彭水縣公安局紹慶水陸派出所一名員警強調，案子正在辦，具體細節不方便透露，「不管是執法過程還是什麼，都是公開透明的，如果家屬對案子最終處理決定有不服，可以進行行政復議，也可以提起行政訴訟。」

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