「保險蟑螂」又來了！派黑衣人施壓灌水理賠　牛埔幫老大被收押

▲新北地檢署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

幫派分子劉泰銘去年（2023年）跟手下小弟組成「保險蟑螂」詐團，找車禍保戶取得出險委任後，涉糾眾穿黑衣黑褲擺出黑幫陣仗，到保險公司施壓灌水理賠金額，經手約20件共得手600多萬元，劉男等人靠取走理賠差額或抽成獲利，新北地檢署指揮警方搜索約談，聲押禁見劉男獲准。

據稱為牛埔幫老大的劉泰銘，2012年因同樣從事「保險蟑螂」犯行，自稱替車禍保戶討公道為名、以暴力手段逼迫保險公司支付高出數倍的理賠，被依恐嚇等罪判刑1年定讞。

新北市警方日前接獲線報，指稱現年47歲的劉泰銘為首的「保險蟑螂」集團重操舊業，劉男利用自己與北部地區汽車保養廠的人脈，打聽車禍當事人申請車險理賠案件，主動接觸當事人以加快理賠流程為由取得委任，代表當事人找保險公司協商。

▲劉男為首的「保險蟑螂」詐團，以真車禍灌水修車金額，派黑衣人到保險公司施壓照價理賠。（示意圖／翻攝自記者爆料網）

但劉男等人提出的修車估價單、收據，不僅灌水金額，劉男還指派手下穿黑衣黑褲到保險公司施壓，劉男疑記取前案教訓，沒動用強暴脅迫手段鬧事，但人多勢眾、擺出黑幫陣仗，令客戶、職員望而生畏，保險公司吃不消，只要個案金額別太離譜，選擇照價理賠了事。

新北市板橋警分局報請新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官葉國璽指揮偵辦，本周一（18日）會同調查局台北市調查處、憲兵指揮部士林憲兵隊，同步搜索雙北與基隆共29處地點，查扣空氣槍、帳冊等物，並帶回劉泰銘等36嫌。

檢方查出，劉男等人從去年至今，以前述手段經手約20件車險理賠案，向富邦、新光、和泰與第一等保險公司取得共600多萬元，每件金額數萬元到數十萬元，劉男等人全拿差額或向委任人抽成，實際詐得金額仍待細算。

檢方複訊認為劉男涉犯加重詐欺取財、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串滅證與反覆實施同一犯罪之虞，向新北地院聲押禁見劉男獲准，周姓共犯4人各交保3萬元到12萬元，吳姓共犯被限制住居，其餘嫌犯訊後請回。

新北檢指出，保險是聚集同類危險者分攤風險的制度，如使用不法手段詐領保險金，將影響保費計算，侵蝕社會大眾利益，本署呼籲民眾發生保險事故時，應循正常管道求償或申請理賠，保險公司於理賠時如發現不法情事，應勇於舉發，以維護保險制度永續發展。