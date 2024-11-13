旅客搭台鐵抽菸被勸阻「失控壓制車長」　司機員停車營救

▲台鐵集集線列車傳出旅客將車長壓制座椅事件，台鐵報警處理。（資料示意圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員工頻傳執勤時遭旅客暴力攻擊，昨(12日)再發生有旅客躲列車廁所內抽菸，車長接獲旅客通報後前往勸導，未料旅客情緒失控將車長壓制在座椅上，列車到站後，司機員獲知後衝至車廂協助脫困，旅客隨即逃跑下車，台鐵已報警。

台鐵員工頻傳安全受威脅事件，8月7日台鐵大林站一名女站務員勸導老翁站內騎自行車，遭揮打右手臂；9月20日又發生羅東站站務員要求牽自行車搭乘列車的旅客補票時遭掐脖；10月13日台中站一名女乘客來不及乘車，不滿被改無座搭乘其他列車，竟持車站窗口零錢盤砸傷售票員。

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昨日台鐵集集線列車上也發生車長安危受威脅事件，一列區間車車長上午11時50分巡視車廂時，發現一名男性旅客躺在椅上，車長上前關懷旅客身體狀況，旅客回覆並無不適，車長請旅客坐好，但後續卻有其他旅客通報，該名旅客在廁所內抽菸。

該車長接獲旅客通報後，立即前往勸說該名旅客，未料旅客心生不滿且情緒失控，與車長發生爭執，最後竟出手將車長壓制於椅子上，所幸未暴力攻擊車長。列車中午12時停靠源泉站後，司機員獲知消息，立刻前往趕來協助車長脫困，該名旅客隨即下車逃逸無蹤。

台鐵公司表示，該事件昨日已經通報鐵路警察，由警方著手調查中，台鐵也立即關懷員工和慰問，目前車長狀況良好。

另外，據了解，雖然台鐵已報警，不過該名車長暫時不打算對旅客提告，該案仍由警方持續偵辦中。