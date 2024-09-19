沒得玩了！　瑞典宣布兒童「提早1年上小學」打好基礎

▲2028年起，瑞典兒童6歲就要讀小學。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

瑞典政府19日宣布，2028年起，全國兒童將從6歲開始上小學，比現行學制提早1年，以利打好教育基礎。《衛報》指出，這是該國教育體系的一次徹底改革，也標誌著「以遊戲為基礎」的幼兒教育產生變化。

目前瑞典學制規定，兒童1到5歲接受學前教育（Förskola），6歲接受1年的幼兒教育（Förskoleklass），7歲才開始正式進入學校，接受義務教育。但是，最新政策取消了1年的幼兒教育，轉而讓6歲兒童提早1年就讀小學。

瑞典教育部長佩爾森（Johan Pehrson）說，「學校必須回歸基礎」，更加關注閱讀、寫作與數學的早期學習，「這應該能讓學生有更好的機會發展基本技能，例如閱讀、寫作、算數，以達到學校目標。」

不過，批評人士表示，這項政策與研究結果相悖。研究顯示，以遊戲為基礎的學習環境，最能夠支持兒童發展，透過玩耍、好奇心與引導發現，鼓勵他們探索與創造。工會領袖們也擔心，此舉將讓許多幼兒教育老師失業。

哥德堡大學教育學教授薩謬爾森（Ingrid Pramling Samuelsson）等學者公開撰文質疑政府，「把6歲孩童納入小學教育，卻沒有考慮到他們的特殊發展需求，也沒有好好利用學前教育老師的獨特能力，是朝著錯誤方向邁出一步，也不能提升平等性。與其實施結構性變革，不如投入資源提高教育品質，培養有能力的師資。」

另一些專家卻對此抱持正面態度。荷蘭格羅寧根大學教育學教授韋斯特伯格（Johannes Westberg）認為，這項政策相當合理，也能讓瑞典學校教育，更接近歐洲其他國家的水準。