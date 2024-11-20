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中國商船被疑「切斷波羅的海電纜」　陸外交部：不了解情況

▲ 大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝 北京日報）

▲ 大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝 北京日報）

文／中央社

針對波羅的海2條海底光纖通訊電纜被切斷，中國商船「伊鵬3號」被列為可疑對象，中國外交部發言人林劍今天僅回應「不了解有關情況」，並指中方一貫要求中國船隻嚴格遵守相關法規，並高度重視保護海底基礎設施安全。

綜合外電報導及記者比對資料，「伊鵬3號」（Yi Peng 3）屬中國「寧波伊鵬海運有限公司」旗下的散裝貨船，登記地址是浙江省寧波市鎮海區，名下只有包括「伊鵬3號」共2艘船。

中國外交部下午舉行記者會。有外媒針對中國商船「伊鵬3號」，被波羅的海周邊國家列為這2條海底光纖通訊電纜被切斷的可疑對象，要求中方回應。林劍在回答時，作上述表示。

林劍首先指稱「我不了解有關情況」。接著又說，中方一貫全面履行船旗國義務，並要求中國的船隻嚴格遵守相關的法律法規。中方也高度重視保護海底基礎設施的安全，與國際社會一道，極積推進海底電纜等全球訊息基礎設施的建設和保護工作。

英國金融時報報導，1條連接瑞典與立陶宛及1條連接芬蘭與德國的海底電纜，近日突然被切斷。經調查發現，這2條光纖通訊電纜被切斷的時間點前後，在中國註冊、從俄羅斯烏斯盧加港（Ust-Luga）駛往埃及塞得港（Port Said）的「伊鵬三號」商船，正經過事發海域。

報導指出，德國、瑞典、芬蘭和立陶宛政府對海底電纜被切斷一事「極度關切」，且不排除為蓄意破壞之舉。而知情人士表示，瑞典已針對這兩起事件展開調查，並正在研究「伊鵬三號」可能涉及的角色。有瑞典官員指出，瑞典警方將與海岸防衛隊和武裝部隊合作，調查這艘商船的動向。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）18日直指，短短24小時內有兩條電纜遭切斷，恐是遭人蓄意破壞，且可能是混合戰（hybrid warfare）手段，「沒人相信這些電纜是意外被切斷」。

他指出，在不確切知道誰動手的情況下，必須先聲明這是一個「混合」舉動。但同時必須在還不知情的情況下，假定這是蓄意破壞的行為。

英國金融時報目前未能與「寧波伊鵬海運有限公司」取得聯繫。而面對查證，中國駐瑞典大使館指「我們沒有關於這方面的資訊」；中國駐芬蘭大使館則沒有回應置評請求。

綜合報導及記者比對資料，「伊鵬3號」屬中國「寧波伊鵬海運有限公司」旗下的散裝貨船，登記地址是浙江省寧波市鎮海區，成立於2016年8月16日，法定代表人為陳建軍，而公司名下只有包括「伊鵬3號」共2艘船，註冊資本僅人民幣2000萬元（約新台幣9000萬元）。

1年多前，1艘懸掛香港旗的中國貨櫃船Newnew Polar Bear毀損了芬蘭與愛沙尼亞之間一條重要的波羅的海天然氣管線，原因至今仍然成謎，也同樣引起周邊國家強烈懷疑。

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