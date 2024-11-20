石破茂憂台海和平　林信義：他說台海局勢有變對全世界影響非常大

▲APEC代表團返台記者會，領袖代表林信義。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

「亞太經濟 合作(APEC)經濟領袖會議」(AELM)代表團的領袖代表林信義20日舉行返國記者會，被問及他跟日本首相石破茂的會談狀況時表示，石破茂表達台灣是日本非常穩定且互相信賴的夥伴，雙方有長遠的關係；而台海議題方面也重申，台海局勢有變化，對全世界影響非常大，「日本對我們的企業跟人民是長久感情，他非常關心，也提了一些，有一點憂心，有重申台海和平非常重要」。

林信義表示，首先石破茂表達台灣是日本非常穩定而且互相信賴的夥伴，雙方有長遠的關係，他甚至來台灣訪問是37年前，中間也來訪問很多次，當選首相前的八月也來台灣訪問，也跟總統賴清德見面。

林信義表示，他們重視兩國共同防衛跟防災各方面，有很多合作空間，他知道石破總理對於防災有很多研究跟專業經驗，石破茂也提到台灣花蓮賑災，台灣可以一、兩天完全恢復覺得很了不起。

林信義指出，石破茂也提到台灣有宗教團體的協助，而他也表達說，台灣宗教團體有很多信徒，甚至世界各地有災難也會前往救援，但這是災難後的復原，也不要忘記台灣在各地方有很多救難團隊，碰到問題時候也是組成人道救援，減少傷害跟死亡，不但國內救援也曾到國外，上次就到土耳其跟中國。

在產業合作方面，林信義表示，特別是半導體晶圓代工，日本的原材料跟設備非常好，台灣在製程方面有優勢，這樣的結合，加上供應鏈轉移配置，我們有很多合作，而我方也表達如果有第三國投資可以一起來參與，中小企業管理、高科技產業也都受到歡迎，東南亞國家也很近，他們也覺得很好。

林信義表示，日方也善意協助我們參與國際組織，我們也表達感謝，互動非常好， 雙方會面長達50分鐘，時間很長，談得很融洽，也很有成果。

有記者追問台海議題的討論，林信義說，石破茂非常關心台灣的局勢，一直重申台海局勢有變化對全世界影響非常大，日本對我們的企業跟人民是長久感情，非常關心，有提了一些，有一點憂心，並重申台海和平非常重要的。