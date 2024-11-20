台灣捐3200萬給APEC！　資助「人類安全」等4大領域倡議

▲APEC代表團返台記者會，領袖代表林信義。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

「亞太經濟 合作(APEC)經濟領袖會議」(AELM)代表團的領袖代表林信義20日下午進到總統府，向總統賴清德報告此行成果，並在會面後舉行返國記者會。林信義表示，他在領袖會議中，代表政府宣布我國捐助100萬美元（約3200萬新台幣）給APEC，支APEC研究能量，並資助APEC在「人類安全」、「數位創新」、「婦女經濟賦權」等領域的倡議，以協助發展中經濟體能力建構。

林信義表示，這次領袖會議的討論內容豐富多元，各會員 的領袖都非常關注當前全球需要共同面對 的挑戰，並積極在各種場合交換意見，希望 能凝聚共識，為合作應處建立指導原則。這 些挑戰包括地緣政治情勢變化、公共衛生、 能源危機、通貨膨脹、糧食安全、供應鏈碎 片化、全球在地化(Glocalization)發展及氣 候變遷等。

林信義透露，國際貨幣基金會(IMF)總裁 Kristalina Georgieva 在 16 日的閉門會議中也警告稱，貿易保護主義正在削弱全球經濟整 合及貿易成長動能。他說，他在相關會議中分享我國發展的經驗，指出 過去傳統的經貿模式未能嘉惠所有人，造成 貧富與發展差距的擴大，提醒所有經濟體領 袖同時重視經濟發展品質及包容性成長的重要性。

另外，林信義也向國人表示，這次經濟領袖週期間，團隊完成了總統交付的三大任務：包括：台灣積極貢獻國際社會、台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序，以及台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展。

林信義也指出，他在領袖會議中，代表政府宣布我國將捐 助 100 萬美元給 APEC，支持APEC研究能 量，並資助APEC在「人類安全」、「數位創 新」、「婦女經濟賦權」等領域的倡議，以協 助發展中經濟體能力建構。

林信義認為，這項捐助不僅展 現台灣在引領相關議題所扮演的積極角色， 也讓我們在推動全球發展進程中發揮了重要影響力。 他舉例，在數位創新與綠色經濟轉型，尤其在應對氣候變遷方面，氫能成為未來各方關注項目之一。