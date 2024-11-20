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高雄百貨龍頭砸重金晉升貴婦百貨！6層樓全賣精品　3館進度曝光

▲▼漢神百貨。（圖／記者許宥孺攝）

▲漢神百貨B2樓層國際精品改裝新開幕，邀來藝人楊千霈(左3)站台。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

南臺灣百貨霸主漢神百貨備戰高雄第3家商場，業者為了將自家商場做市場區隔，漢神百貨在今年3月起進行館內大規模封館改裝，許多相較平價的衣飾、居家、餐飲品牌陸續撤櫃，從4樓到地下2樓都改做精品品牌，儼然是南部的貴婦百貨。

漢神目前在高雄有本館、巨蛋和籌備中的富邦凹子底案場，業者表示，確實需要將三館做明確區隔，本館市場會更高端，從2019年起改裝，原本3個精品樓層至今已擴張到6個樓層，可以說是貴婦百貨。巨蛋的精品定位則以為年輕取向消費者為主，包包、鞋履會比較多，本館則是服飾、珠寶消費比重較高，即便是相同品牌的精品品牌，商品也會有區隔。

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▲富邦凹仔底商場也將於明(23日)舉行動土典禮。（圖／翻攝自臉書高雄點）

▲富邦凹仔底商場也將於明(23日)舉行動土典禮。（圖／翻攝自臉書高雄點）

富邦凹子底案場目前仍未有正式的店名稱呼，業者表示，可能要等大樓有確定的名字再來命名，當然「漢神凹仔底」是最好記，而先前還有網友提供意見，可以叫「MOMO、漢神富邦、MO神仔百貨」等，讓人印象深刻。至於台中漢神洲際購物廣場則是預計在明年第四季開幕。

富邦人壽位於鼓山博愛、大順路口「捷運凹子底站旁商業區開發案」基地案場預計2028年開幕，屆時將有地上48層樓的漢神商場、商辦、飯店、水族館、健身房進駐。

▲▼漢神百貨。（圖／記者許宥孺攝）

▲楊千霈週六將主持金馬獎典禮。（圖／記者許宥孺攝）

藝人楊千霈今日受邀出席開幕，她笑說，最近都在為這周六的金馬主持奮戰，通常在金馬前都會閉關，但百貨力邀，她特別南下參加盛會，發現百貨改裝後更顯時尚奢華，蠻適合帶小孩來逛，讓他們從小培養美感和國際觀，而且小孩也開始會「分贓」她的飾品。她也預告，下半年除了有主持外，也會有戲劇作品呈現。

▲▼漢神百貨。（圖／記者許宥孺攝）

▼漢神百貨B2樓層引進多個南部獨家品牌。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼漢神百貨。（圖／記者許宥孺攝）

漢神百貨今日B2樓層今日改裝重新開幕，業者引進Max Mara、BOSS、DAKS、LEONARD，以及南部獨家的rag&bone、MAISON KITSUNÉ、Vivienne Westwood、DSQUARED2、ERMANNO SCERVINO，還有SWAROVSKI、TASAKI、CYRANO、2020EYEhaus、B&B ITALIA等品牌，配合百貨周年慶登場，部分精品滿2萬送1千、珠寶單筆8萬送8千。

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