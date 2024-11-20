族語老師猥褻6童47次！他硬拗：摸鳥是原住民文化　遭判5年半

▲高雄一名戴姓原住民族語老師，利用上課機會猥褻6名男童，遭判刑5年半。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳佩蓁／高雄報導

高雄一名戴姓原住民語男老師，2022年至2023年間在多所國小任教，怎料他竟利用上課機會，在教室猥褻6名男童，共犯案47次。戴男審理時竟辯稱，摸鳥是原住民文化，「看生殖器長大了沒，表達鼓勵」。高雄地院審理後，依犯對未滿14歲之男子為猥褻行為罪，共47罪，判戴男5年6月徒刑，可上訴。

判決指出，戴男2022年9月至2023年12月分別在7間國小擔任原住民族語老師，怎料他竟利用上課時間，在教室內伸鹹豬手撫摸、撥動男童生殖器，共計6名男童受害，其中一名受害男童A更遭戴男強吻、環抱、摸生殖器，1年半間遭猥褻高達30次。

對此，戴男矢口否認犯行，辯稱他是萬山魯凱族人，該族只要看到比較親近的人，就會做「MASAHIVO」這件事，「如果是男生的話，會摸他的生殖器，看生殖器長大了沒，表達鼓勵」，否認有猥褻男童之犯意。

不過，行政院原住民族委員會回函指出，「MASAHIVO」可區分為「熟識關係中的問候語」及「對成長的肯定」，前者作為見面時的一種問候語，後者則是年長者對熟悉的男童，因久未見面再次碰面時，看到孩童已長大，透過觸摸孩童生殖器，配合說出「MASAHIVO」表示對孩童成長的肯定，意指「你已經長大了，可以結婚了」等鼓勵的意思。

法官審理認為，被害男童都是戴男定期授課的未成年學童，並無「久未見面再次見到」、「可以結婚了」之情形，且其中一名被害男童出庭證稱，戴男沒有教過他們「MASAHIVO」的文化，因此不採信戴男辯詞。

高雄地院審酌，戴男罔顧教師之專業倫理，竟利用教授受害學童族語之機會猥褻男童，依犯對未滿14歲之男子為猥褻行為罪，共47罪，各處有期徒刑8月至10月，應執行有期徒刑5年6月，可上訴。