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黑浮咖啡爆財務危機！會員急衝花光儲值金　點餐要排隊等3小時

記者許宥孺／高雄報導

從高雄起家的連鎖咖啡店「黑浮咖啡」，自9月起陸續有多家門市歇業，有員工爆料集團爆發財務危機，並有工資糾紛，黑浮咖啡今(20日)澄清「集團沒有倒閉」。不過勞工局也證實，有受理品牌相關勞資爭議5案，目前仍有3案6人依程序調解。記者走訪品牌，不少會員獲知消息趕往消費，店員告知點餐咖啡需要等3小時，「前面還有200多杯排隊製作中」。

▲▼黑浮咖啡巨蛋店。（圖／記者許宥孺攝）

▲黑浮集團爆發財務危機，旗下品牌陸續宣布暫停營業。（圖／記者許宥孺攝）

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黑浮集團成立至今13年，被稱作是被咖啡耽誤的甜點店，集團旗下除了黑浮咖啡、奎克咖啡，還有湳洋鍋物、炸點串串場。今年9月起，黑浮咖啡台北信義、高雄岡山、屏東東港、台北復興都陸續熄燈，業者稱是人力短缺和租約到期。

目前黑浮咖啡高雄文山店、高雄台鋁店暫停營業；奎克咖啡高美店、巨蛋店20日暫停營業；湳洋鍋物博愛店暫停營業；炸點串串場高雄店暫停營業。

▲▼奎克咖啡。（圖／記者許宥孺攝）

▲奎克咖啡。（圖／記者許宥孺攝）

《ETtoday新聞雲》記者今日走訪奎克咖啡，義大利麵、食尚能量碗和招牌冰滴咖啡都已售完，就連招牌鬆餅也沒有販售，僅剩少許義式咖啡、手調飲料能選擇。店內咖啡機運作聲音不曾停歇，店員告知，咖啡需要等待3小時才可能領到，前面還有200多杯咖啡正排隊製作中。顯見不少會員都趕來消費，免得儲值金變壁紙被割韭菜。

▲▼奎克咖啡。（圖／記者許宥孺攝）

▲店員忙著製作200多杯咖啡。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市勞工局指出，迄今已陸續受理該品牌相關企業勞工申請勞資爭議調解5案共11人，其中2案5人調解成立，3案人依程序調解中。

勞工局表示，將通知雇主依調解方案給付工資，若仍未依限給付，依法可處雇主2萬至100萬元罰鍰。

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