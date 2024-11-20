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社會 社會焦點 保障人權

獨／遭軍官強摸淫問濕了嗎！女刺青師崩潰逃離　他反控：被調戲

▲▼ 。（圖／R女提供）

▲R女控訴，在餐酒館內遭Y姓軍官摸胸、下體猥褻。（圖／R女提供）

記者白珈陽、許宥孺／高雄報導

高雄1名23歲R姓女子指控，15日她與1名剛結識的33歲Y姓現役軍官，在左營區自由二路一家餐酒館共進晚餐，期間竟遭Y男以手伸進內衣、短褲內摸胸及下體等方式猥褻，她氣得立刻離開現場，但也不慎頭部撞到桌邊，造成右眼受傷。R女在16日晚間向警方提告妨害性自主罪，轄區警方證實確有受理報案；軍方指出，刻正釐清當中。

據查，Y男確為高雄軍方某單位軍官，針對R女指控，他喊冤表示，當天是女方先調戲他，認為雙方情投意合，才會有後續舉動。軍方說，全案目前正在調查。

R女從事刺青、美甲業，她向《ETtoday新聞雲》投訴，她近期因失戀，友人介紹該名Y姓現役軍官給她認識，15日當天友人帶著Y男，與她一起到左營自由二路一家餐酒館吃飯、飲酒，雙方是初次見面，起初交談甚歡，未料幾杯黃湯下肚、友人先行離開後，情況開始變調。

R女說，Y男在友人離去後，疑似藉著酒意開始對她毛手毛腳，不但把她推倒，甚至將手伸進內衣撫摸胸部，還隔著內褲觸碰下體，過程中色瞇瞇地問「濕了嗎、等等要不要去摩鐵」等語，她感到噁心，極力拒絕，當場站起身迅速離開餐酒館，閃躲Y男時還不慎撞到桌邊，導致右眼有瘀青傷痕。

▲▼ 。（圖／R女提供）

▲R女閃躲Y男時不慎撞到桌邊，導致右眼有瘀青傷痕。（圖／R女提供）

根據R女提供的店內監視器，2人坐在包廂同側，R女疑遭Y男觸碰後欲離開座位，遭到Y男拉回，Y男疑感到尷尬，先是觀看四周、把玩手機，接著又用右手撫摸R女臀部，並嘗試伸進其短褲裡，在R女下體來回磨蹭，儘管R女多次大喊「不要」，Y男仍恣意妄為，最後R女在閃躲過程中撞到右眼，摀著患部離去，並憤怒對著Y男說「一點紳士的樣子都沒有！」

▲▼ 。（圖／R女提供）

▲R女欲逃離現場，被Y男阻止抓回。（圖／R女提供）

事後R女變得畏懼出門、害怕男性，於16日晚間至三民第二警分局提告強制猥褻罪，媒體向警方求證，警方指出由於案發地在左營區，已轉由左營警分局處理，確實有受理報案。

▲▼ 。（圖／R女提供）

▲R女至派出所提告，警方證實受理報案。（圖／R女提供）

R女也向友人告狀，友人答應賠償眼部受傷的醫藥費，但友人反控，「是妳主動」、「妳先用他的」，還稱大家開開心心出來玩，沒必要把事情弄得這麼難看。R女則坦承，起初她確有主動與葉男嬉戲，但後續Y男行徑已超過她承受範圍。

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