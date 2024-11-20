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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朝野協商1小時《選罷法》無共識！　週五院會直接表決

▲▼立法院 朝野協商 韓國瑜 林思銘 蔡易餘 吳思瑤 麥玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院朝野協商。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（20日）召集黨團協商，研商有關「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」。不過藍綠白三黨團仍未有共識，經過一小時的協商後，韓國瑜裁示，既然沒有共識，那就依議事規則處理。也就是週五將此案交付院會表決處理。此話讓民進黨團幹事長吳思瑤不滿喊，「沒有共識就是要繼續討論啊，怎麼協商像是過水」。

韓國瑜今日針對「罷免連署附身分證影本」的《公職人員選舉罷免法》修法協商。國民黨團書記長林思銘表示，此版本是加嚴的版本，不是外界認為的沒收民主，這樣的做法是真正體現民主的真諦，因為之前真的出現很多冒名連署的狀況，也有很多偽造的狀況，這真的是民主嗎？這樣的修正版本民進黨卻一直阻擋，「你們是因為要準備大罷免嗎？」是要讓民主在明年造成動盪不安嗎？

中選會主委李進勇指出，目前討論的法案，是對於罷免的限制，基於公民的參政權必須要謹慎，目前法案沒有窒礙之處，所以不宜現在再做變更。王鴻薇則說，現在的版本是加嚴、加密的版本，是落實查核的版本。

綠委張宏陸提到，選罷法要加嚴加密都可以討論，但是現在都沒有理性討論，有其他方法可以做啊，不一定要用影印本，為什麼一定要用這麼落伍的方式，他反對最落伍的方式；此外，今天的案子跟今天內政委員會選罷法的案子都有相關聯，也沒有這麼急，可以兩個合在一起好好討論。

最後，韓國瑜裁示，因大家沒有共識，依議事規則處理。也就是週五將此案交付院會表決處理。對此，吳思瑤不滿高喊，「沒有共識就是要繼續討論啊！怎麼協商像是過水」。
 

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