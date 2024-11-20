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公務員已經比勞工慘？他曝「3大缺點」：難轉職...引網友2派論戰

一名網友在PTT上提出擔任公務員的3大缺點，無奈感嘆「公務員是什麼時候比勞工淒慘的？」（示意圖／Unsplash）

▲勞動部公務員近日傳因職場霸凌輕生。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

一名網友近日在網路上發文，表示擔任基層公務員起薪偏低，加班費也偏少、遇上不良主管會很難熬、中途離職退休金也會少很多。因此他認為，公務員等於是被綁死在國家，比勞工還要慘，貼文一出立刻引起網友熱議。

原PO在PTT以「公務員是什麼時候比勞工悽慘的」為題發文，表示公務員錄取率只有5%，進去之後起薪還只有3萬，還不受勞基法保障，最高可連續加班72小時，加班費還比勞工少。

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不僅如此，原PO指出「遇到中年發瘋的主管，離職了退休金少一大堆還不一定領的到。」等於整個人都被綁死在國家，因此他便無奈感嘆「公務員是什麼時候比勞工淒慘的？」

貼文一出立刻引起網友兩派論戰，有的人表示「改了退休年齡之後？」「已經慘了至少20年，只是勞工低薪讓人產生公務員很爽的錯覺」、「為了年改媒體各種魔化，貪婪老人化的時候」、「你忘了說不得兼差，除非政務官」。

不過另一派網友則認為「勞工的範圍很大，工廠也分等級」、「你怎不問這麼慘怎一堆人還去考，邏輯通了就知道答案了」、「從來都沒比勞工慘過」。

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