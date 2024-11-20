從音樂教師到企業培訓　許立京用職涯故事激勵求職者

▲虎尾就業中心舉辦就業促進研習活動，邀請雲林縣婚禮設計服務人員職業工會理事長許立京老師分享其獨特的職涯歷程。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心為協助失業民眾重拾求職熱忱與信心，昨（19）日舉辦「職場升值全攻略」就業促進研習活動，邀請雲林縣婚禮設計服務人員職業工會理事長許立京老師分享其獨特的職涯歷程，提升求職者的自信，並協助求職者發掘自身職場價值，進而打造屬於自己的「個人品牌」。

許立京老師自幼學習音樂，赴法國取得巴黎師範音樂院碩士學位後返台，未侷限於音樂教育，而是積極跨足多元領域，曾任教國中音樂教師，後轉職桃園獵人頭公司從事企業募才與員工培訓，深刻理解企業運作；同時，她接手家族在雲林的勞工團體業務，親自處理勞健保權益與職業訓練規劃，累積豐富實戰經驗。

許立京跨界過程充滿挑戰，她坦言僅憑熱情難以成功，需深刻認識自我並提升專業能力，為應對轉型壓力，她攻讀管理碩士學位並持續學習，憑藉堅韌精神與成長渴望，在跨界中找到自身定位，並發展出一套獨特的「職場升值心法」。整合了自身職場經歷與對就業市場的觀察，以策略思考的思維逐步引導，激勵失業民眾者找到屬於他們的「個人品牌」。

一位待業中的林小姐談到「我以往常常被自己已經擁有的卡住，忘記還有更多的路可以選擇」，學員們紛紛給予回饋；在課程結束後她也強調，每個人在職場上都有自己的獨特價值，只有勇敢探索並投入才能發揮最大的潛力。



虎尾就業中心主任廖家偉表示，失業者在面臨再就業或轉業的歷程，常常也歷經著重刷自我價值的陣痛期，許多人找不到方向、信心，甚至迷失了自己，為了讓失業民眾重拾信心、找到職涯的方向，各地就業中心經常辦理相關免費研習講座或職訓課程，非常鼓勵大家隨時掌握相關資源，相信透過職人分享、關注產業趨勢、精進多元技能，都是讓自己重新定位的關鍵策略，也才能在瞬息萬變的職場中立於不敗之地。

▲許立京跨界過程充滿挑戰，她坦言僅憑熱情難以成功，需深刻認識自我並提升專業能力，為應對轉型壓力。（圖／記者王悉宇翻攝）