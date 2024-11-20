雲林土地公廟香油錢遭竊　廟方氣炸！行竊畫面PO臉書

▲林內鄉湖本村福德堂土地公廟，18日凌晨遭宵小入侵撬開香油錢鐵櫃，廟方粗估損失逾2萬。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

年關將近，雲林林內鄉湖本村福德堂18日凌晨遭宵小入侵，一名頭戴安全帽、身材高大的男子進入廟內，將油錢箱撬開後搜刮錢財，廟方將可惡竊賊偷竊犯行畫面貼上臉書，除呼籲鄰近宮廟多多小心之外，也希望若有鄉親知道影片中男子身份懇請告；警方已鎖定犯嫌身分，將積極查緝依法送辦。

▲宵小入侵撬開香油錢鐵櫃，廟方粗估損失逾2萬。（圖／記者王悉宇翻攝）

18日凌晨2時，許湖本村福德堂外出現一名男子，鬼祟在門外駐足，東摸西後疑似又回頭拿工具，開門進入廟內後，持拔釘器撬開香油錢鐵櫃，除了小額銅板零錢之外的現金全部被拿走，廟方粗估損失2至3萬元，當地民眾氣憤難耐，紛紛表示連神明的錢也敢偷，希望警方早日破案，將宵小繩之以法。

▲林內鄉湖本村福德堂土地公廟。（圖／記者王悉宇翻攝）

斗六警分局副分局長林清豐表示，林內鄉湖本村福德堂本月18日發生香油錢遭竊案件，警方已調閱監視器並鎖定犯嫌身分，將積極查緝涉案犯嫌到案說明，依法送辦。警方呼籲，舉頭三尺有神明，民眾切勿以身試法，恣意竊取他人財物，警方對於竊盜及任何違法行為，絕對會嚴查送辦，以淨化社會治安。

▲大膽竊賊進入福德堂，撬開香油錢鐵櫃，廟方粗估損失逾2萬。（圖／記者王悉宇翻攝）