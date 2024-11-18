疑男女糾紛…長髮熱褲女抬腿猛踹！持拖把「狂砸路邊BMW」3分鐘

記者王悉宇、戴若涵／雲林報導

雲林縣斗六市明德北路二段一家婚紗店前，16日深夜10時許發生一起事件！一名長髮熱褲女子持拖把狂砸一台BMW，警方表示，將連繫當事人確認雙方關係、釐清事發原因及經過。

▲雲林一名女子持拖把狂砸黑色BMW。（圖／翻攝自社會事）

透過附近監視器畫面可發現，該名女子留著一頭長髮、身穿白色短袖T恤、黑色熱褲，先在停放在路邊停車格的黑色BMW旁來回踱步，疑似愈想愈氣，女子先抬腳踢了車身一腳，接著她轉頭看到一支拖把，便隨手拿起拖把朝BMW駕駛座、副駕駛座、後車窗等處狂砸約3分鐘，由於敲擊力道猛烈，附近民眾聞聲紛紛探頭查看。

▲女子疑似因男女糾紛先是猛踹車後，再持拖把砸車。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

針對這起事件，斗六警分局副分局長林清豐，表示未接獲報案，已派員至現場查訪、調閱監視器，經初步側面了解，此案起因疑似為男女關係之糾紛，糾紛後女子持拖把敲擊自家車輛，雙方未報警事後離去，警方將聯繫當事人，確認雙方關係及事發經過。

警方呼籲，民眾若遇有紛爭時，應循合法管道解決或報警由警方依法處理，切勿一時衝動導致財損或危害安全，以免面臨法律後果；民眾若在路上發現有類似情事時，請立即撥打電話報案，由警方到場查處，維護公共安全與秩序。