機車直行猛撞轉彎車　全罩安全帽護命！騎士幸運僅輕傷

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣莿桐鄉外環道路口今（18）日傍晚發生一起汽機車碰撞事故，猛烈碰撞造成機車騎士上唇撕裂濺血，幸僅受輕傷意識清楚，由救護車送醫治療。警方表示該起車禍為左轉自小客與直行機車未行路口禮讓及路口減速肇事，呼籲用路人行經路口應減速慢行，保護自身安全。

▲雲林莿桐鄉外環道與台一丁路口發生汽機車碰撞事故。（圖／記者王悉宇翻攝）

今日18時12分莿桐大楊桃地標外環路口，一輛由20多歲吳姓男子駕駛黑色自小客車行駛於外環道，於台一丁線左轉往斗六方向行駛，過路口時遭20歲廖姓男子騎乘普重機車由外環特三到路直行，從自小客右側後門撞擊，機車前外殼全碎、物品灑落，自小客車右後門嚴重凹陷，幸廖姓騎士戴全罩式安全帽，除身上受有撕裂、擦挫傷、腹痛之外，能自行走上救護車檢傷、送醫治療。

▲機車前方體無完膚，幸駕駛戴全罩安全帽僅受輕傷。（圖／記者王悉宇翻攝）

現場因天色昏暗，一名善心汽車駕駛停下協助引導現場交通，直至警方到場疏導，吳姓駕駛在救護車抵達前不斷關心騎士傷勢，廖姓騎士一度牽起機車說著小擦傷而已沒事，想離開現場，但吳姓駕駛將其引導至路邊陪伴，等待救護車抵達，更協助騎士前往機車車廂找尋健保卡、貴重物，交還保管。

▲吳姓汽車駕駛（右）安撫機車騎士（持安全帽者）引導至安全處等待，並扶上救護車。（圖／記者王悉宇翻攝）

吳姓駕駛表示，行經路口未見來車即迅速過彎，未料才到路口一半發現機車高速接近，欲閃避也來不及。警方到場確認雙方無酒駕，詢問車禍發生原因外，現場對吳姓駕駛教育，雖機車於路口未減速導致碰撞，但轉彎車須停讓直行車，並提醒行經路口時應減速慢行，並留心車流狀況，才能確保自身及他人用路安全。

▲救護人員對機車騎士進行檢傷，吳姓駕駛關心查看。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲自小客車右後車門遭機車騎士猛烈撞上，車門嚴重凹陷。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲機車車頭嚴重毀損，車殼幾乎全碎裂（圖／記者王悉宇翻攝）