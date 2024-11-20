賴清德聲望迎來「死亡交叉」　黃暐瀚揭4原因：不滿都算到總統頭上

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

台灣民意基金會19日公布最新民調，42.8%民眾贊同賴清德處理國家大事的方式，但和上月相比，大幅下滑 5.8 個百分點。對此，媒體人黃暐瀚今（20日）表示，賴總統聲望，首次出現死亡交叉，10月到11月發生了「陳啓昱落跑」、「柯文哲延押」、「呂政璋3天董座」、「勞動部員工輕生事件」4件事。他認為，當家就得持家，不論是立院對抗或民眾生活不滿，最後都是要算到「賴總統」的頭上。

黃暐瀚表示，根據最新的台灣民意基金會11月民調（11/11-13），賴清德總統的聲望，首次出現「死亡交叉」，不贊同43%，贊同42.8%，不贊同多於贊同。

黃暐瀚指出，比起10月（10/13-15）的民調，贊同48.6%，不贊同37.7%，賴總統聲望明顯下滑，反對者急速上升，10月中到11月中這1個月，到底發生了什麼？

黃暐瀚分析4個原因，第一「陳啓昱落跑」，10月24日陳啓昱無保請回、10月28日發回更裁、11月1日開羈押庭陳啓昱下落不明。

第二「柯文哲延押」，黃暐瀚認為，11月2日柯文哲裁定延押兩個月，相較陳啓昱案毫無監控還落跑，有明顯落差。

第三「呂政璋3天董座」，黃暐瀚指出，造成風波不斷，新聞延燒，11月6日呂政璋依舊上任，11月8日卻黯然請辭。

第四「勞動部員工輕生事件」，黃暐瀚再指，11月4日不幸發生，11月19日勞動部才道歉調職，拖了整整15天。

黃暐瀚總結，當家就得持家，持家就要顧家，不論是立院的對抗或是民眾生活的不滿，最後都是要算到「執政黨」的身上，算到「賴總統」的頭上。

最後，黃暐瀚強調，念念不忘、必有迴響；民意不忘、必有影響。民意如流水，政治人物的言行，都直接影響民眾的感受。

▼賴清德聲望民調迎來死亡交叉。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）