畫面曝光！勞發署輕生員工「打假卡」　藍委要求全面徹查　

▲王育敏秀出輕生員工打卡紀錄，對比監視器畫面，顯示該員竟有「打假卡」狀況。（圖／立委王育敏國會辦公室提供）

圖文／鏡週刊

勞動部勞發署北基宜花金馬分署員工輕生，爆出是署長謝宜容涉職場霸凌，國民黨立委王育敏今（20日）在立法院質詢時，秀出輕生員工打卡紀錄，對比監視器畫面，顯示該員竟有「打假卡」狀況，實際上下班時間與打卡有極大落差，每日最長工時甚至超過15小時，讓她痛批「勞動部連保護自己的員工都做不到！」要求勞動部全面徹查內部工時是否常態性超時。

王育敏指出，比對由勞動部提供的監視器畫面，該輕生員工自10月22日起，每天都是清晨5時許就進辦公室，直到晚間7、8點才離開，每天工時超過12小時；然而，查看該員打卡紀錄，卻是每天正常上下班，實際工時與打卡紀錄有非常大落差。

「公務員為什麼要打假卡？打假卡狀況持續多久？難道這是勞動部的企業文化嗎？」王育敏質疑，勞動部作為全國勞動事業單位表率，結果對於保護自己勞工的工作根本毫不到位，簡直諷刺至極。

▲王育敏秀出輕生員工打卡紀錄，對比監視器畫面，顯示該員竟有「打假卡」狀況。（圖／立委王育敏國會辦公室提供）

勞動部人事單位則回應，該員1年來出勤刷卡紀錄都正常，但大樓監視器保留時間僅有15天，無法再往前追溯比對。勞動部長何佩珊也說，由於出勤紀錄正常，相關主管難以察覺。

對此，王育敏痛批，勞動部回應離譜到極點，更證明了勞動部管理階層的嚴重缺失，要求何佩珊立即全面清查，內部超時工作是否為常態性，以及有無要求「打假卡」。

王育敏進一步指出，基層早在2月就曾投訴職場霸凌問題，時任次長王安邦曾約談過謝宜容，但19日調查報告卻聲稱「查無紀錄」，恐有吃案嫌疑，何佩珊為此一度語塞，承認自己是看新聞才知道，將會重啟調查。

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