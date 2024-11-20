咆哮摔公文！疾管署爆有「土皇帝」罵同仁是豬　羅一鈞：啟動調查

▲疾病管制署也傳出霸凌事件。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

勞動部發生霸凌輕生案件引爆眾怒，近日網友在社群平台爆料，衛福部疾管署也出現霸凌，有主管常對同仁大聲咆哮、摔公文、人身攻擊、辱罵「你是豬嗎」，讓許多人寧願降調也想儘速逃離。疾管署副署長羅一鈞今（20）日表示，署內已比照職場霸凌作業規定成立專案小組主動啟動訪查，將於2個月內完成調查。

網友15日於threads貼文指出，疾管署也有一名「土皇帝」為整備組組長，112年5月到任後，離調人員高達3成，明顯異常，還刻意壓人6個月以上不讓調職，調職後的空缺，因為聽聞該長官作風彪悍且無理導致目前單位內部工作量暴增。

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貼文指出，其個性缺乏耐心，每日緊逼進度更新，要創新要亮點，卻不顧本業務無法運作，如果有催促急上線的亮點政策出包還會推卸責任要底下的人背鍋。又例如會議前要求訂某家便當，當天看到又說這家已經吃膩了不要吃，讓底下同仁誠惶誠恐。甚至經常對同仁大聲咆哮、摔公文、人身攻擊、辱罵你是豬嗎？等等，導致許多人寧願降調也想儘速逃離。

羅一鈞表示，疾管署當天獲悉上述貼文，雖檢視近期並未接獲相關申訴或檢舉案件，但為求慎重以維護當事人和同仁權益、並釐清貼文內容是否屬實，已於當日決定比照職場霸凌作業規定成立專案小組主動啟動訪查。

羅一鈞指出，該小組現已成立，包含2位署內委員及2位具法律或心理諮商專長之外部專家，將於上述職場霸凌作業規定之期限（兩個月內）儘速完成調查。

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

根據疾管署資料，新興傳染病整備組主要執掌包含：新興傳染病防治政策之規劃及推動、生物病原災害應變整備政策之規劃及推動、防疫物資整備政策之規劃及推動、傳染病防治醫療網規劃及推動、新興傳染病之研究發展、其他有關新興傳染病整備事項。

疾管署統計，從去年五月至今，整備組調職及辭職率高達37%，不但高於全署平均（12%），更是為全署離職率最高單位。羅一鈞說明，新冠中央流行疫情指揮中心解編後，整備組仍業務繁重，負責物資整備任務之收尾作業，重大案件包括徵用口罩及快篩試劑之帳務結算、違反徵用規定之廠商裁罰及後續相關訴訟等。

整備組也負責其他重要疫後工作包括：推動傳染病防治醫療網改革計畫、每年秋冬流感疫苗採購及接種作業等。疾管署近一年已陸續橫向調節其他單位人力挹注整備組。同仁調職及辭職是否如網友貼文與主管領導管理方式有關，將透過前述專案小組之訪查一併進行了解。

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