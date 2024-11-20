選罷法綠佔領主席台！　麥玉珍現身問「演哪齣」

▲麥玉珍現身內政委員會。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨團為阻擋《選罷法》送出內政委員會，4點30分甲動，7點會議室門一開，成功佔領主席台，而民眾黨立委麥玉珍7點44分現身，見到綠營大陣仗問是在演哪齣，引來在場綠委不滿，批評態度嘻嘻哈哈，反問民眾黨是否支持《選罷法》雙門檻，最終麥玉珍又離開會議室。

國民黨團擬調高罷免門檻，新增「罷免案同意票須超過被罷免人當選時之得票數」的規定。根據國民黨立委許宇甄的提議版本，罷免通過門檻除維持現行有效同意票數多於不同意票數，且新增須超過被罷免人當選時之得票數之規定，而就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署。

此外，許宇甄也提案，要求連署要附身分證雙面影本、發證日期，該案日前已逕付二讀。

對此，民眾黨團總召黃國昌日前曾表示，僅支持加嚴罷免連署的要件跟程序，但對於罷免門檻則認為這時候不適合更動。

麥玉珍今前往內政委員會，開口便問是什麼狀況，在演哪齣，而綠委們則質疑她竟搞不清楚，並問民眾黨是否支持《選罷法》雙門檻，麥玉珍則強調民眾黨反對提高罷免門檻，雙方爆發口角，民進黨立委范雲更嗆，「你們連自己的主席都不敢下台了，貪污黨主席不下台嗎？」麥玉珍則反擊說，「誰貪污？誰看到貪污？」接著便離開現場。