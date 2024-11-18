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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／修《選罷法》提高罷免門檻　國民黨在「鞭屍」韓國瑜？

▲韓國瑜被罷免票數超過2018當選票數。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜的同意罷免票數超過2018當選票數。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院內政委員會本周三將排審《選罷法》修正草案，其中藍委提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款惹議，不僅綠營批突襲，連白委黃國昌也將維持黨主席柯文哲意志，不支持更動罷免門檻。天下本無事，國民黨為何又突然自找之？2020年台灣首次縣市長罷免投票，時任高雄市長的韓國瑜罷免同意票逾93萬票，超越當初當選的89萬，國民黨如今竟拿韓國瑜當標準，如同「鞭屍」韓，是要韓情何以堪？

據了解，國民黨內研判，民進黨在罷樑案後，推動大罷免潮風聲漸小，但私下仍在部分選區持續運作惡罷，都讓不少藍委認為有修法必要，尤其是新北與中部立委持續向黨團總召傅崐萁表達擔憂，除了被點名罷免的藍委人人自危，也有不分區藍委表示，若真的被罷掉兩、三個立委，國民黨就不再是國會最大黨，想要通過法案一定得在野合作，民眾黨將更能待價而沽。

因此黨團盤算，要避免大罷免潮影響，必須讓上會期無疾而終的許宇甄版本《選罷法》死灰復燃，尤其有了總預算一戰的經驗，藍委們認為「態度強硬民進黨才會退讓」，決定築起兩道防火牆，第一道防火牆是「連署提供身分證影本」，此案仍在協商，第二道防火牆是「提高罷免門檻」經討論後，可送出委員會併案協商。

只是，國民黨言之鑿鑿稱推動的是防止罷免連署作假，罷免票數要高於當初當選票數才通過罷免，強調原規定25％門檻沒有調整，「罷免票起碼要比當選票數多出1票」，這種說法實在過於牽強，退一萬步而言，現行選罷法對罷免的相關規定，確實有許多問題，但過去罷免黃國昌、黃捷、陳柏惟、王浩宇時，國民黨為何不提，反而現在質疑作假？就要罷免票比當選票多？

殷鑑不遠，曾被罷免成功的「受害者」立法院長韓國瑜，在2018年市長選舉拿下89萬2545票，2020年總統大選在高雄共得61萬896票，而贊成罷免票高達驚人的93萬9090票，國民黨堅稱「罷免票數需高於得票數」的修法建議，理由是「這樣才不會被隨便罷掉」，難道是在鞭屍韓國瑜嗎？再來這樣的質疑者，是否還記得，前立委陳柏惟「得票11萬2千票，罷免票僅7萬7千票，就罷免成功」？而陳柏惟當年被比自己得票少3萬5千票的「罷免票」罷免成功時，國民黨的回應卻是「這是台灣民主的勝利」。

國民黨此時突然變更議程，又找回許宇甄版的《選罷法》修法，不僅失去政黨誠信，無疑也是在政治上宣告「國民黨真的很怕被提罷免」，立委罷免快到法定期，國民黨就先示弱，在攻防與氣勢矮人一截。罷免案的連署與投票動機是「仇恨」，因此避免犯大錯及降低仇恨值是最安全的做法，此時修法或許可以有效遏止被罷免的機會，但就算最後罷免失敗，導致升高的仇恨值也可能延續至下一次的選舉，策略得失難料。

且黃國昌也清楚說明，柯文哲早已對外表態，支持加嚴連署要件跟程序，但罷免門檻此時並不適合更動。國民黨把上會期就知有問題的法案死灰復燃，既讓民進黨繼續累積相罵本，也無法獲得民眾黨支持，就算周三成功出委員會，也能預料黨團協商時會破局，送至院會表決時更可導致綠白合。國民黨該想想，近日包括《財劃法》、總預算，還有之前的國會改革，已經讓社會充滿著對立與攻擊，真的還要繼續如此政治意識形態掛帥下去嗎？若真能記取教訓，就不要再堅持橫柴入灶了。
 

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