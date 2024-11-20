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直擊／選罷法今交鋒！憂藍闖關出委　綠清晨集合佔領主席台

▲▼內政委員會 民進黨立委清晨進入會議室 佔據主席台 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委清晨進入內政委員會佔據主席台 。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者皮心瑀／台北報導

立法院內政委員會20日排審《選罷法》，藍營欲提高罷免門檻，綠營則喊話全力杯葛。由於立法院長韓國瑜發出協商通知，今下午將討論《選罷法》，民進黨團擔憂法案恐在藍白多數輾壓下送出內政委員會，4點30分甲動，7點會議室門一開成功佔領主席台。

國民黨團擬調高罷免門檻，新增「罷免案同意票須超過被罷免人當選時之得票數」的規定。根據國民黨立委許宇甄的提議版本，罷免通過門檻除維持現行有效同意票數多於不同意票數，且新增須超過被罷免人當選時之得票數之規定，而就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署。

此外，許宇甄也提案，要求連署要附身分證雙面影本、發證日期，該案日前已逕付二讀。

面對藍營針對罷免一方面加嚴連署，一方面提高門檻，民進黨團批評是「史上前所未見、最高、最難的罷免門檻」，根本就是滅了罷免權，徹底閹割憲法保障的公民權，並強調要會全力阻擋。

朝野為《選罷法》戰火一觸即發，國民黨召委徐欣瑩則表示，為讓議事順暢進行，會讓各位委員充分發言討論，呼籲不要杯葛議事，不要不讓開會；不同意見，可以激昂對話，不要暴力衝突。

▲▼內政委員會 民進黨立委清晨進入會議室 佔據主席台 。（圖／記者屠惠剛攝）

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