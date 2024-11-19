勞動部稱員工死因非霸凌　王鴻薇怒：逼死人再說情緒失控想撇清

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容被控職場霸凌，導致1名員工於3日晚間輕生身亡，今（19日）上午勞動部公布調查報告指出，該名員工輕生的主因，為長期獨力從事龐大工作業務，且缺乏資源協助，但謝宜容的管理方式非主因。國民黨立委王鴻薇對此批評，難道把人逼死了，再出來說是情緒控管不當，相關的霸凌責任都可以撇清嗎？無疑讓基層心寒！

勞動部指出，根據訪談相關同仁的結果，無法證明北分署長謝宜容有實際的職場霸凌情形，但可以確定的是，謝宜容確實會對同仁情緒失控、辱罵、咆嘯等，造成同仁精神壓力極大，這些都是事實。謝宜容的管理方式雖非主因，但仍須負機關首長的行政責任，即日起調離北分署長一職，並降為非主管職，後續將再由考績會進行議處。不過勞動部調查報告中也證實，謝宜容確實有過度交辦工作與不當對待下屬的情況存在。

王鴻薇感嘆，謝宜容調離北分署，並降調非主管職，發展署署長蔡孟良也一併送考績會懲處，此舉證實過去幾天，媒體及相關同仁的消息並非空穴來風，勞動部內部霸凌申訴機制有很大的問題，除了本案以外，應該全面檢討相關申訴機制。

針對勞動部對爭議嚴重的謝宜容，竟然表示「管理方式雖並非為該同仁離開的原因，但其情緒控管確有不當，以致同仁有被施加霸凌的感受。」王鴻薇強調，這就是霸凌！什麼叫做讓員工有被霸凌的感受？難道把人逼死了，再出來說我是情緒控管不當，相關的霸凌責任都可以撇清嗎？這無疑讓基層心寒。

王鴻薇續指，謝宜容個人在霸凌事件後的處理方式，包括錄音檔、相關公文，都有明確掩蓋霸凌案，「為什麼在錄音內容謝可以直接說這不是霸凌？是不是早知道勞動部會保她？」這些勞動部如果不給社會交代，對於所有公務員甚至勞工未來在遭受霸凌申訴都有很深的負面影響，勞動部不能夠這樣輕輕帶過，如果不嚴肅對待，恐怕後患無窮。

王鴻薇提到上午於立法院召開的記者會，自己也揭露勞動部針對藍委廖偉翔的回應，對於吳姓公務員被霸凌事件，竟稱沒有收到任何申訴，「我要請勞動部說明到底有沒有收到任何申訴，整件事有沒有壓案子？都應該說明清楚。」