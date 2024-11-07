【廣編】永豐餘全台第一包「全紙包裝」抽取式衛生紙　包裝100%可回收家樂福獨家上市

▲永豐餘在11/6記者會發布新品「五月花厚棒『全紙包裝』抽取式衛生紙」上市，是全台第一包全紙包裝產品。

圖、文／永豐餘提供

台灣家用紙品製造業龍頭永豐餘消費品，推出全台首創全紙包裝產品「五月花厚棒全紙包裝抽取式衛生紙」，以紙代塑，減少溫室氣體，並致敬永豐餘第一包壓紋衛生紙的復古紅白格紋設計。該產品即日起在量販龍頭家樂福獨家上市。

全台每年抽取衛生紙單包與外袋所製造垃圾量達7,050噸，2022年公布的「資源循環零廢棄」政策，目標2030年減少一半塑膠包裝用量，回收80%塑膠包裝與容器。永豐餘消費品以此為契機，推出全紙單包抽取式衛生紙，淨碳吸附量相當於21座大安森林公園。該產品運用專利紙包裝的防破工藝、獨家包裝熱燙技術及特殊中寬菱形撕開線，讓衛生紙更易抽取不卡紙，提升全紙包裝的可行性及實用性。外袋含30%再生塑料，達到「整串100%都可以資源回收」的境界。

永豐餘100年來，發展出無數個領先，如第一張蔗渣生產的打字紙，第一張國產自製銅版紙，第一枚環保標章，以及台灣第一家榮獲ISO9002品質認證的造紙公司與研究中心等。此次推出的「五月花厚棒全紙包裝抽取式衛生紙」，不僅是對時代的回望及紀念，更是因應時代挑戰而生的勇敢嘗試，即日起在全台家樂福獨家販售，一串189元，好抽取、不易破，邀民眾一起守護地球！