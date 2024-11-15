家樂福馬來西亞100種美食大集合！自煮冬蔭功、南洋雞只要百元

▲家樂福推出「馬來風情購物節」，集結超過100種馬來西亞品牌推出優惠。(圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

馬來西亞許多美食品牌在台都耳熟能詳，像是美祿、品客、茱蒂絲餅乾等，家樂福即日起至11月26日推出「馬來風情購物節」，集結超過100種馬來西亞自有品牌、國際知名品牌推出優惠，還包括自煮海鮮冬䕃功湯、南洋咖哩雞，只要百元左右就能將料理端上桌。

▲家樂福推出「馬來風情購物節」，集結超過100種馬來西亞品牌推出優惠。（圖／記者林育綾攝）

家樂福推出「2024馬來風情購物節」，即日起至11月26日，集結超過100種馬來西亞品牌，幾乎都是海內外耳熟能響的熱購商品，例如茱蒂絲(Julies)餅乾、BF檸檬糖、Cocoaland風味派、Mak Nyonya即煮醬、VIDA飲品等，在家樂福全台量販、超市、線上購物、家速配等都能選購。

▲▼自煮海鮮冬䕃功湯超便利，原價130元，特價115元。（上圖／記者林育綾攝；下圖／家樂福提供）

此次與馬來西亞友誼及貿易中心（MFTC）、馬來西亞友誼及貿易中心駐華商務處等單位共同舉辦，活動期間在家樂福量販、超市、線上購物、家速配，購買指定馬來西亞進口商品，單筆滿500元以上，可憑發票登入參加抽獎。

獎項總價值達23萬元，大獎包括馬來西亞知名酒店住宿套餐，如Park Royal Penang Resort、Resort World Genting、Legoland Malaysia Resort等，提供的1至2晚免費住宿、主題公園入場券及精緻餐飲體驗，還有「馬來西亞國際航空」獨家贊助經濟艙來回機票。

▲家樂福推出「馬來風情購物節」優惠。（圖／記者林育綾攝）

●7-11溫補湯品上架

另外，7-11觀察每年11月起溫暖系飲食成長1成以上，在門市上架熱騰騰麻油雞麵線、多種雞湯等溫補湯品，此外還跟超人氣火鍋專門店「石二鍋」合作，獨家推出即食方便，適合單身、小家庭調理的輕火鍋。

▲7-11推出溫補系新品。（圖／業者提供）

像是冷藏即食推出「新馬辣麻辣鍋」、「御選麻油雞麵線」、「極饗-麻油豬肉飯」、「食下有約胡椒豬肚雞湯」、「永心鳳茶剝皮辣椒燉雞盅」等溫暖型商品。

而日夜溫差大，帶動熱飲需求增加2成，全台門市熱罐機陸續就位，「心熱園」包括咖啡、茶飲、奶茶類商品，也將獨家推出溫補系飲品，與米其林指南必比登推薦的博仁堂合作「黑糖薑汁飲」，即日起至12月31日祭出熱罐優惠「第2件6折」。

▲「心熱園」包括咖啡、茶飲、奶茶類商品，即日起至12月31日祭出熱罐優惠「第2件6折」。（圖／業者提供）