爆紅IP「吉伊卡哇」周邊這裡收！家樂福專區、7-11快閃限量開賣

▲家樂福量販店打造限量萌IP專區，販售爆紅人氣IP周邊，包括吉伊卡哇、人魚漢頓、水豚君、七龍珠等。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

日本爆紅超人氣療癒系IP「吉伊卡哇」，近來在台粉絲也急速增加，如今在7-11快閃購、家樂福量販店都有機會收藏周邊！家樂福打造限量萌IP專區，除了吉伊卡哇之外，還有人魚漢頓、水豚等，甚至有熱血七龍珠的毛毯、背包、抱枕等，全是限量上架，售完為止。

▲家樂福量販店打造限量萌IP專區，販售爆紅人氣IP周邊。（圖／業者提供）

●家樂福IP專區「吉伊卡哇、七龍珠」限量周邊

家樂福量販店打造限量萌IP專區，販售爆紅人氣IP周邊，包括吉伊卡哇、人魚漢頓、水豚君等，無論是玩偶、文具、玩具都有。每款皆為限量，僅檯面上的數量，售完為止。

▲▼家樂福量販店打造限量萌IP專區，販售爆紅人氣IP周邊，包括吉伊卡哇、人魚漢頓、水豚君、七龍珠等。（圖／業者提供）

像是吉伊卡哇圖文書《吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙》每冊221元，6吋吉伊卡哇玩偶只要199元，更大又更好抱的12吋吉伊卡哇玩偶399元。

另有熱血人氣IP「七龍珠」周邊同步上架，包括悟字包、龍珠抱枕、魔人普烏毛毯、龍神背包等，皆為限量上架，售完為止。

▲▼家樂福量販店打造限量萌IP專區，販售爆紅人氣IP周邊，包括吉伊卡哇、人魚漢頓、水豚君、七龍珠等。（圖／業者提供）

●7-11「吉伊卡哇、貓福珊迪」周邊快閃購

7-ELEVEN 全店精品即日起攜手日本爆紅的「吉伊卡哇」，推出快閃購活動，超過30種可愛翻的生活好物，不必集點，直接加價最低只要129元即可擁有。更首度有夢幻聯名「貓福珊迪X三麗鷗」人氣角色，推出逾40款超萌變裝聯名周邊商品。

▲7-11推出吉伊卡哇周邊快閃購。（圖／業者提供）

迷因系可愛生物「吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇」3大人氣角色，包括吉粉必敗的16吋、12吋絨毛玩偶，3大角色推出兩種可愛裝扮，共6款選擇。還有「法蘭絨小毯」、「床包組」、「四季暖被」，陪吉粉入睡。

▲7-11推出吉伊卡哇快閃購，包括多款治癒系生活小配件。（圖／業者提供）

治癒系生活小配件則推薦「多功能萬用吊牌」、「斜紋證件套」、「潛水布水壺袋」、「絨布大眼罩」、「沐浴巾組合包」等，全系列入手價最低只要99元起，即日起至12月31日在全台7000家門市快閃購。

▲7-11也推出「貓福珊迪X三麗鷗」最萌聯名集點活動。（圖／業者提供）

此外「貓福珊迪X三麗鷗」最萌聯名集點活動，三麗鷗人氣角色Hello Kitty、人魚漢頓、布丁狗、Kuromi、美樂蒂、大耳狗，完美結合創造7種軟蓬蓬的超萌變裝，其中有「貓福珊迪X Hello Kitty珍珠奶茶特別款」，必買清單還包含：居家布置的造型抱枕毯、馬克杯+絨毛吊飾，外出配備的雙面購物袋+絨毛吊飾、EVO安全帽，3C周邊的20W行動電源、快充延長線+防塵蓋、無線鍵盤、無線滑鼠等。

▲7-11也推出「貓福珊迪X三麗鷗」最萌聯名集點活動。（圖／業者提供）

「貓福珊迪X三麗鷗」即日起至11月17日在7-11快閃購，11月18日起至12月31日集點換購，OPENPOINT會員消費滿40元贈1點，集滿6點加價購一款。超過40款限定周邊，加價購149元至1299元不等。