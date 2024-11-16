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家樂福推期間限定「熱紅酒美式」！麝香葡萄蛋糕、蘋果披薩開賣

▲▼家樂福推出療癒系咖啡甜點，熱紅酒美式（無酒精）、麝香葡萄蛋糕、蘋果Pizza，其間限定販售。（圖／業者提供）

▲家樂福推出冬季療癒系甜點，包括「麝香葡萄蛋糕、蘋果Pizza」期間限定販售。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

時序進入秋冬，家樂福推出期間限定療癒系美食！其中INLOVE CAF’E推出冬季限定無酒精「熱紅酒美式咖啡」，還有「日本麝香葡萄透明蛋糕、乳酪塔、生乳捲」，時令季節水果甜點只販售到12月底，數量有限，售完為止。此外還有「華盛頓蘋果Pizza」，現點現做8吋只要138元就能品嚐！

▲▼家樂福推出療癒系咖啡甜點，熱紅酒美式（無酒精）、麝香葡萄蛋糕、蘋果Pizza，其間限定販售。（圖／業者提供）

▲家樂福INLOVE CAF’E推出冬季限定療癒系「熱紅酒美式咖啡」，此為無酒精熱飲。（圖／業者提供）

家樂福INLOVE CAF’E推出冬季限定療癒系「熱紅酒美式咖啡」，此為無酒精熱飲，採用100%雨林認證咖啡豆，西班牙紅葡萄搭底，搭配農營農會凍乾鮮橙片調和而成，售價65元。即日起至11月26，家樂福會員消費不限金額，即可以45元加價購「冰燕麥拿鐵」1杯（原價65元），自備飲料杯再省5元。

▲▼家樂福推出療癒系咖啡甜點，熱紅酒美式（無酒精）、麝香葡萄蛋糕、蘋果Pizza，其間限定販售。（圖／業者提供）

▲▼家樂福推出期間限定麝香葡萄甜點。（圖／業者提供）

▲▼家樂福推出療癒系咖啡甜點，熱紅酒美式（無酒精）、麝香葡萄蛋糕、蘋果Pizza，其間限定販售。（圖／業者提供）

家樂福烘焙也推出季節限定療癒系「日本麝香葡萄透明蛋糕」售價89元，買還送美式咖啡1杯，採用新鮮日本進口山梨縣與長野縣麝香葡萄、鮮奶油、澳洲上白糖，還有動物福利認證吉蒸牧場透明鮮奶製作。

「日本麝香葡萄乳酪塔」、「日本麝香葡萄透明鮮乳生乳捲」售價皆為89元，同樣贈送美式咖啡1杯。採用新鮮日本進口山梨縣與長野縣麝香葡萄製作。季節限定療癒系甜點為家樂福內湖店首發，麝香葡萄各類型蛋糕在全台4家指定Nakery裸焙坊同步推出。

▲▼家樂福推出療癒系咖啡甜點，熱紅酒美式（無酒精）、麝香葡萄蛋糕、蘋果Pizza，其間限定販售。（圖／業者提供）

▲季節限定療癒系甜點為家樂福內湖店首發，麝香葡萄各類型蛋糕在全台4家指定Nakery裸焙坊同步推出。（圖／業者提供）

另外適逢華盛頓蘋果產季，首度開賣「華盛頓蘋果Pizza」8吋售價138元，可客製化多加起司等，現點現做，10分鐘就能熱呼呼上桌。

▲▼家樂福推出療癒系咖啡甜點，熱紅酒美式（無酒精）、麝香葡萄蛋糕、蘋果Pizza，其間限定販售。（圖／業者提供）

▲▼適逢華盛頓蘋果產季，家樂福首度開賣「華盛頓蘋果Pizza」。（圖／業者提供）

▲▼家樂福推出療癒系咖啡甜點，熱紅酒美式（無酒精）、麝香葡萄蛋糕、蘋果Pizza，其間限定販售。（圖／業者提供）

●萊爾富推期間限定「阿華田聯名新品」

除此之外，萊爾富便利商店進來攜手阿華田，聯名推出3款冬季必喝Hi café 阿華田系列飲品，包括濃郁的「阿華田巧克力歐蕾」、酸甜適口的「阿華田草莓巧克力歐蕾」，售價皆為60元。還有「阿華田摩卡咖啡」將香甜的阿華田巧克力與微苦的咖啡融合，售價65元，在天涼天氣喝一杯特別對味。

▲▼萊爾富聯名阿華田推出冬季新飲品、麵包。（圖／業者提供）

滿足麵包控，萊爾富同步推出3款「阿華田聯名麵包系列」新品，包括「阿華田夾心吐司」、「阿華田好棒棒麵包」單件售價32元，在鬆軟的麵包體中，注入香氣濃郁的阿華田奶霜餡，是巧克力控必嚐的麵包新品。另一款「阿華田杯子蛋糕」烤得飽滿適口，散發淡淡的麥芽巧克力香氣，讓人想起記憶中阿華田的滋味，單件售價45元。

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