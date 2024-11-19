　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2024與神同行遊雲林抽獎　登錄60萬筆10億元！今抽出大獎幸運兒

▲雲林縣政府舉辦2024與神同行遊雲林抽百萬名車活動，由縣長張麗善今日抽出日本雙人組來回機票、智慧型手機、電動機車等大獎幸運得主。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣政府舉辦2024與神同行遊雲林抽百萬名車活動，由縣長張麗善今日抽出日本雙人組來回機票、智慧型手機、電動機車等大獎幸運得主。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府所舉辦2024與神同行遊雲林抽百萬名車活動，以「上半年瘋女神、下半年瘋男神」觀光品牌，並迎合國慶焰火、國際偶戲節延長加碼，累積登錄數量約60萬筆，雲林縣消費金額逾10億元，縣長張麗善今（19）日抽出日本雙人組來回機票、智慧型手機、電動機車等大獎幸運得主。

縣長張麗善指出，縣政府積極耕耘強化文化觀光，2023年觀光產值不僅逆勢成長擠進前五大，今年10月承辦首次國慶焰火並連結各項大型活動，成功締造逾32億元觀光產值，其中「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」活動消費發票啟動登錄平台7個半月時間，雲林縣消費金額達逾10億元，這要感謝雲林在地商店家業者的大力支持與贊助，以及參與民眾，讓場場活動有聲有色。

▲雲林縣政府舉辦2024與神同行遊雲林抽百萬名車活動，由縣長張麗善今日抽出日本雙人組來回機票、智慧型手機、電動機車等大獎幸運得主。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲縣長張麗善指出，2023年觀光產值不僅逆勢成長擠進前五大，今年10月承辦首次國慶焰火並連結各項大型活動，成功締造逾32億元觀光產值。（圖／記者王悉宇翻攝）

張麗善表示，雲林縣去年觀光人次達1973萬人次，為非六都排名第一，今年觀光人次截至9月底已突破1800萬人次，相信很快就能突破2000萬人次，為縣內各項觀光產業寫下新的里程碑，竭誠歡迎全國民眾來雲林造訪，成為創造與見證歷史的一份子。

文觀處處長陳璧君表示，雲林縣觀光行銷品牌「上半年瘋女神，下半年瘋男神」策略，串連下半年的山海平原包括台灣咖啡節、2024雲西海洋音樂季、西螺大橋藝陣文化季、農機展及雲林國際偶戲節、國慶焰火等亮點活動，接續斗六藝文潮市集、甜蜜蜜追五分車、糖都嘉年華、大埤稻草酸菜季、明年北港燈會等精彩活動，更將為雲林鄉親及造訪民眾創造「糖甘蜜甜」的幸福感。

日本雙人來回機票得獎幸運兒：章0明、張0榆、張0菁、許0硯、白0宗、李0涵
Gogoro幸運得主：林0佳、林0忠、李0龍

▲雲林縣政府舉辦2024與神同行遊雲林抽百萬名車活動，由縣長張麗善今日抽出日本雙人組來回機票、智慧型手機、電動機車等大獎幸運得主。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣政府舉辦2024與神同行遊雲林抽百萬名車活動，由縣長張麗善今日抽出日本雙人組來回機票幸運得主。（圖／記者王悉宇翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►機車直行猛撞轉彎車　全罩安全帽護命！騎士幸運僅輕傷

►疑男女糾紛…長髮熱褲女抬腿猛踹！持拖把「狂砸路邊BMW」3分鐘

►快訊／國1北雲林西螺段「16車連環追撞」　2女送醫

►雲林大貨車撞倒電桿墜魚塭側翻！海巡「智慧監視系統」即時救援

 

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／3台人遭囚緬甸！　21歲正妹現況曝
獨／「小翁立友」遭拘禁痛毆！　滿身血丟進小黑屋
竹科工程師改當警察！　一年開200萬元罰單破紀錄
獨／「泰昌園區」曝光！　豬仔逃出：真的很慘
補破網！勞動部追頒輕生員工「勞動獎章」　爭取撫卹金賠償

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲創盃AI生成工具運用競賽　學子展現創新魅力

台東失智男暴雨中獨行　警即時護送返家

青春雲林演唱會11／29重磅登場　一同感受雲林YOUNG POWER

藝群醫美集團第17家藝群永康診所開幕　王正坤示範快速展店模式

2024與神同行遊雲林抽獎　登錄60萬筆10億元！今抽出大獎幸運兒

台南5G新科技示範學校獲肯定！　安南區土城國小全國唯一雙獎

霧社事件暨地政檔案展至12／13　埔里地政所：慘酷歷史不應遺忘

台大張文貞特聘教授　講授「CEDAW、兩公約與性別平等的落實」

11歲童騎腳踏車外出未歸　家長著急求助…潮州警1小時後找回

實現農業的公平正義　張麗善：國土計畫法應增訂農業權入法

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

中華隊首闖4強創12強賽最佳名次 賽前被評倒數第2｜20241118 ET午間新聞

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

中華隊前進東京跳「勝利之舞」　陳傑憲一一點名！球迷喊跳不夠

徐乃麟「拌麵不賣了」曝市場萎縮　合體胡瓜破局：請不起兩個人XD

雲創盃AI生成工具運用競賽　學子展現創新魅力

台東失智男暴雨中獨行　警即時護送返家

青春雲林演唱會11／29重磅登場　一同感受雲林YOUNG POWER

藝群醫美集團第17家藝群永康診所開幕　王正坤示範快速展店模式

2024與神同行遊雲林抽獎　登錄60萬筆10億元！今抽出大獎幸運兒

台南5G新科技示範學校獲肯定！　安南區土城國小全國唯一雙獎

霧社事件暨地政檔案展至12／13　埔里地政所：慘酷歷史不應遺忘

台大張文貞特聘教授　講授「CEDAW、兩公約與性別平等的落實」

11歲童騎腳踏車外出未歸　家長著急求助…潮州警1小時後找回

實現農業的公平正義　張麗善：國土計畫法應增訂農業權入法

深夜台東「看夜景＋吃美食」好地方！靜謐景觀貨櫃餐廳越夜越美

台大畢業沒用！醫二代被逼「當波波接家業」　心累吐內幕

隊友開會中！古巴外野手找台灣球迷「看台邊傳接球」網笑翻

亞洲藏壽司拚年增5-10家店　南投、花蓮首店明年開幕

最貪區長收589萬回扣　原審法官未迴避...發回更一審仍判6年半

男凌晨發現「床上突然多出萌貓陪睡」　驚嚇PO網：我沒養貓

長榮航空飛曼谷「明年增至每周32班」　與泰國觀光局合作推優惠

年輕帥警處理糾紛遇襲！68歲阿嬤黃腔挑逗還伸手抓「鴿」　下場慘了

林襄出國「炫腹秀小蠻腰」！　內褲頭全看光激辣

ATM出現「貓貓監視器」　流浪三花趴頂部瞪人：誰敢詐騙？

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

快訊／草屯鎮長簡景賢猝死辦公室　享壽65歲

金山吃花蟹4隻6000！客嚇：以後吃龍蝦

高鐵台南站將建空橋接三井outlet　遭質疑圖利

桃園大圳通水百週年　大圳隧道健行11/18開放報名

新北萬里蟹季開跑！淡水「螃蟹肥了」明搶鮮開賣

還有5天！2024桃園仙草嘉年華　11/23楊梅區登場

從「媽媽」做回自己　黃荔芬樂喊：歡迎光臨

早上出門買菜天黑還沒回家 原來是腳踏車爆胎

蘆竹警攙扶阿嬤過馬路　暖心舉動獲網友大讚

黃朝琴28年來愛心之路　獲屏東縣好人好事代表

屏東市萬年溪綠鬣蜥入侵　2天抓43隻

2024壽山巖觀音寺親子繪畫　頒獎

台南市玉井國小120週年校慶路跑南消二大防災宣導

台南就業中心帶領求職朋友運動產業初體驗　

更多熱門

相關新聞

張麗善：國土計畫法應增訂農業權入法

張麗善：國土計畫法應增訂農業權入法

《國土計畫法》作為我國土地利用與保護的重要依據，具有確保國土資源合理配置的功能。雲林縣長張麗善今（19）日向立委張嘉郡、丁學忠、許宇甄遞交國土計畫法增修「農業權」入法的公文書，衷心期望立法院能促成《國土計畫法》以及相關配套措施的修訂討論，增訂符合農業權補償精神的相關條文。

中華郵政推「鳴日號臨時郵局」　首躍台鐵列車隨車服務　

中華郵政推「鳴日號臨時郵局」　首躍台鐵列車隨車服務　

百年鐵道復駛「濱線觀光列車」11/30啟程　高鐵推1日遊

百年鐵道復駛「濱線觀光列車」11/30啟程　高鐵推1日遊

騎士直行猛撞轉彎車　全罩安全帽護命

騎士直行猛撞轉彎車　全罩安全帽護命

教師會館、國軍英雄館領旅館證有望　落日條款「延長5年」初審過

教師會館、國軍英雄館領旅館證有望　落日條款「延長5年」初審過

關鍵字：

雲林觀光消費2024與神同行遊雲林抽百萬名車

讀者迴響

熱門新聞

開試乘車載父母！21歲女「未買先撞」車頭全撞爛

中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

「做愛、打砲」差很大　醫揭高潮關鍵

漁民意外「捕獲」美軍核潛艇

土耳其強震「台灣8000萬善款」扣1年沒給　募款真相被踢爆

最不建議吃燙青菜！醫吐原因　「激推1煮法」營養全保留

台灣校園A片驚見嘉義某高中課桌椅　校方氣炸喊告

7萬股民哭哭！廷鑫、昶虹今終止上市　股票淪壁紙

他臉書留言「C5H5Na」　下場慘了！

腸癌末期男「每天吃半碗菇」！2年半未復發　醫曝關鍵點

賽程超不利！中華隊4強賽「全被排客場」　原因曝光

恭喜中華隊晉級　古巴沒達到預期

中華隊出發東京「華航正妹獻花」　網暴動！IG被神出

川普上任將宣布：美國進入緊急狀態

慶中華隊前進東京！手搖飲今天飲料買1送1

更多

最夯影音

更多

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面