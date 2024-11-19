2024與神同行遊雲林抽獎　登錄60萬筆10億元！今抽出大獎幸運兒

▲雲林縣政府舉辦2024與神同行遊雲林抽百萬名車活動，由縣長張麗善今日抽出日本雙人組來回機票、智慧型手機、電動機車等大獎幸運得主。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府所舉辦2024與神同行遊雲林抽百萬名車活動，以「上半年瘋女神、下半年瘋男神」觀光品牌，並迎合國慶焰火、國際偶戲節延長加碼，累積登錄數量約60萬筆，雲林縣消費金額逾10億元，縣長張麗善今（19）日抽出日本雙人組來回機票、智慧型手機、電動機車等大獎幸運得主。

縣長張麗善指出，縣政府積極耕耘強化文化觀光，2023年觀光產值不僅逆勢成長擠進前五大，今年10月承辦首次國慶焰火並連結各項大型活動，成功締造逾32億元觀光產值，其中「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」活動消費發票啟動登錄平台7個半月時間，雲林縣消費金額達逾10億元，這要感謝雲林在地商店家業者的大力支持與贊助，以及參與民眾，讓場場活動有聲有色。

▲縣長張麗善指出，2023年觀光產值不僅逆勢成長擠進前五大，今年10月承辦首次國慶焰火並連結各項大型活動，成功締造逾32億元觀光產值。（圖／記者王悉宇翻攝）

張麗善表示，雲林縣去年觀光人次達1973萬人次，為非六都排名第一，今年觀光人次截至9月底已突破1800萬人次，相信很快就能突破2000萬人次，為縣內各項觀光產業寫下新的里程碑，竭誠歡迎全國民眾來雲林造訪，成為創造與見證歷史的一份子。



文觀處處長陳璧君表示，雲林縣觀光行銷品牌「上半年瘋女神，下半年瘋男神」策略，串連下半年的山海平原包括台灣咖啡節、2024雲西海洋音樂季、西螺大橋藝陣文化季、農機展及雲林國際偶戲節、國慶焰火等亮點活動，接續斗六藝文潮市集、甜蜜蜜追五分車、糖都嘉年華、大埤稻草酸菜季、明年北港燈會等精彩活動，更將為雲林鄉親及造訪民眾創造「糖甘蜜甜」的幸福感。

日本雙人來回機票得獎幸運兒：章0明、張0榆、張0菁、許0硯、白0宗、李0涵

Gogoro幸運得主：林0佳、林0忠、李0龍

▲雲林縣政府舉辦2024與神同行遊雲林抽百萬名車活動，由縣長張麗善今日抽出日本雙人組來回機票幸運得主。（圖／記者王悉宇翻攝）