百年鐵道復駛「濱線觀光列車」11／30啟程　高鐵推1日遊

▲高鐵假期推「哈瑪星鐵道搭乘體驗1日輕鬆遊」。（圖／台灣高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

百年鐵道復駛，全新改造「濱線觀光列車-哈瑪星號」11月30日正式啟程，台灣高鐵攜手高雄市文化局推出高鐵假期「一日輕鬆遊」，台北出發只要2980元，等於買高鐵票免費暢遊哈瑪星鐵道園區，產品包含高鐵、哈瑪星號、駁二小火車、捷運與輕軌五種車票。

「哈瑪星」來自日語「濱線」（はません, Hama-sen）音譯，意指由車站延伸至碼頭倉庫的鐵路支線，因臨近海濱而得名；1900年縱貫鐵路首度在高雄設站，結合「濱線」轉運功能，造就當地海陸聯運重要地位，不僅成為當時台灣農作物出口重鎮，更帶動在地銀行業蓬勃發展，為成就高雄港市發展重要的歷史起始點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

哈瑪星鐵道文化園區位高雄駁二藝術特區，今年適逢高雄設市百年也是鐵道通車124周年，高雄市政府文化局規劃「濱線觀光列車-哈瑪星號」的復駛及「哈瑪星鐵道園區」升級改造。哈瑪星號火車動態復駛展演將重新行駛舊打狗驛至五福四路平交道的經典路線，11月30日起每周六、日及國定假日行駛。

▲高鐵假期推出「哈瑪星鐵道搭乘體驗1日輕鬆遊」。（圖／台灣高鐵公司提供）

台灣高鐵則攜手高雄市文化局推出「哈瑪星鐵道搭乘體驗1日輕鬆遊」，產品內含高鐵來回車票及哈瑪星體驗電子套票，套票包括哈瑪星鐵道園區火車動態復駛展演車票、哈瑪星台灣鐵道館駁二線小火車單程券、高捷+輕軌1日券及「新濱・駅前」咖啡館套餐，台北出發只要2980元。

全面升級的「哈瑪星鐵道園區」打造全台最大戶外鐵道博物館，展示超過30輛台灣鐵道史上各式列車，包括不同時期的載客、載貨與工作用列車，整體園區從「舊打狗驛」、北號誌樓、檢修車棚等歷史建築到各式鐵道設施。配合「哈瑪星號」復駛，哈瑪星鐵道公園11月30日至12月15日，連續3個周末將舉辦市集、音樂活動。