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教師會館、國軍英雄館領旅館證有望　落日條款「延長5年」初審過

▲▼立法院交通委員會審查觀光發展條例修正草案。 。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲立法院交通委員會審查觀光發展條例修正草案。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署列管國軍英雄館、教師會館、青年活動中心等118家特定住宿場所，須取得旅館業登記，訂10年落日條款，明年1月21日到期，多達21家無法在期限內取得旅館證，國民黨立委陳雪生提案延長5年，立法院交通委員會今日進行審查，藍綠白立委意見不一，動用表決初審通過，於院會討論前交付黨團協商。

觀光署統計，118家列管特定住宿場所，目前成功取得旅館登記已有9家，依規費法收取費用16家、轉作其他用途7家、放棄經營31家，另有33家有意持續經營但尚未取得旅館登記，其中12家可順利取得登記，21家則無法趕在期限內取得旅館證。

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立法院交通委員會今審查「發展觀光條例」部分條文修正草案，審查討論共11項條文，其中攸關國軍英雄會館、教師會館、青年活動中心及香客大樓等118家特定住宿場所，陳雪生等人提案修法，應展延5年、延至2030年1月21日，各黨委員持不同意見。

▲▼立法院交通委員會審查觀光發展條例修正草案。 。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲立法院交通委員會審查觀光發展條例修正草案。（圖／記者蔡亞樺攝）

國民黨立委魯明哲表態支持，指出教師會館有意經營但來不及取得登記的情況最多，教育部必須從中央到地方去調整法令規範，顯然10年時間是不夠的，有些因為疫情關係而工程延誤，來不及取得登記，應該再給點時間。

國民黨立委林沛祥也說，如果沒有疫情干擾，可以順利取得旅館登記，但尷尬就是3年疫情，全球都受到波及，21家業者有意轉型經營，政府再多給一點時間轉型，希望展延5年。不過民進黨立委何欣純表示，有些業者因為土地問題，再給5年可能也無法解決。

民眾黨立委林國成則支持陳雪生提案，應該給業者餘裕的時間去處理，最後進行舉手表決，反對、贊成各6票，召委魯明哲表態贊成，因而最後通過此提案，將送院會討論並交付黨團協商。

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