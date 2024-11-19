台南5G新科技示範學校獲肯定！　安南區土城國小全國唯一雙獎

▲台南市安南區土城國小，榮獲第二類「教育元宇宙示範學校」教案競賽唯一特優及第一類「5G新科技學習示範學校」優良學校佳作，使台南成為唯一榮膺雙獎的縣市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

推動5G新科技在教育領域的應用，台南市教育局力推教育元宇宙發展，2024年全市22所學校入選教育部「2023-2024年5G新科技學習示範學校計畫」，以運用虛擬實境（VR）與元宇宙創新教學模式。

其中安南區土城國小榮獲第二類「教育元宇宙示範學校」教案競賽唯一特優及第一類「5G新科技學習示範學校」優良學校佳作，使台南成為唯一榮膺雙獎的縣市，展現5G教育創新與實踐的引領地位。

市長黃偉哲表示，教育元宇宙與人工智慧的推動，將成為台灣在全球教育競爭中脫穎而出的關鍵，元宇宙教育突破了傳統學習空間的限制，提供沉浸式的學習環境，讓學生在虛擬世界中進行探索與實踐，進而激發創造力和問題解決能力，打造具有全球競爭力的數位學習生態系，讓每一位學生都能在數位環境中獲得與世界接軌的學習機會，實踐「數位新世代，學習新3C」的教育願景。

教育局鄭新輝局長表示，教育部和台南市積極投入資源支持學校進行數位轉型，並加強教師專業培訓，幫助教師掌握元宇宙教學工具，實現教學創新模式，這樣的教學模式不僅是提升學習成效的工具，更是未來全球教育競爭中的關鍵，台南市將持續深化數位學習資源的建設，為學生提供面向未來的學習平台，培養具備未來教育的優秀人才。

教育局表示，土城國小憑藉其在VR融入教學與教育元宇宙發展方面的卓越創新成果，成為教育元宇宙典範學校之一。土城國小以「5G共學，學生樂學」為核心理念，推動VR融入教學與教育元宇宙，以跨縣市元宇宙聯盟的合作模式進行，實現教師間的協同教學與共備，另外在教學時結合四學策略，運用元宇宙環境進行情境模擬與跨學科學習，跨校分組進行深度討論，組間互學則為經驗分享交流，提升學生創造性思維和合作溝通能力。



土城國小校長李貞慧表示，該校教育元宇宙課程以探索「人、環境、家鄉產業」的體驗式學習為主軸，由林慧清主任帶領學生透過教育元宇宙認識在地魚塭「龍虎石斑魚」的養殖產業，學習龍虎石斑魚的生態、養殖及產銷流程，傳遞「知魚、親魚、愛魚」的理念；謝劼霖老師帶領學生使用3D技術創作石斑魚藝術，學習色彩、質感等美學構面知識，培養學生利用新興科技進行創意表達與審美能力。



數位學習推動辦公室主任高誌健表示，教育元宇宙的核心在於虛擬實境與沉浸式學習，透過虛擬平台的模擬、實驗與協作，學生得以在身臨其境的場域中進行跨學科探索，從而深化對抽象概念的理解並強化學科間的知識連結，學習者不僅能探索虛擬實驗室、歷史遺址，甚至是國際級展覽等各類知識場域，實現全體學生共享優質教育資源的目標。