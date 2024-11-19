　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市玉井國小120週年校慶路跑　南消二大防災宣導Run起來

▲台南市消防局第二救災救護大隊，19日結合玉井國小「120週年校慶路跑」活動，辦理「冬季防火防災宣導Run起來」，玉井警消及義消山搜分隊持「消防宣導關東旗」全程一同路跑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二救災救護大隊，19日結合玉井國小「120週年校慶路跑」活動，辦理「冬季防火防災宣導Run起來」，玉井警消及義消山搜分隊持「消防宣導關東旗」全程一同路跑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊，19日結合玉井國小「120週年校慶路跑」活動，辦理「冬季防火防災宣導Run起來」，國小校長李信達及區長顏振羽共同應援，玉井警消及義消山搜分隊持「消防宣導關東旗」全程一同路跑，藉此向學校師生、家長、學子及民眾，推廣冬季消防安全知識，達健康又安心宣導創意活動之成效。

▲台南市消防局第二救災救護大隊，19日結合玉井國小「120週年校慶路跑」活動，辦理「冬季防火防災宣導Run起來」，玉井警消及義消山搜分隊持「消防宣導關東旗」全程一同路跑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

玉井分隊為提升避難弱勢民眾（長輩、孩童、身心障礙者等）正確的防火避難及防災觀念，降低社區火災發生率，特別利用社區百年大校舉辦學童及家長健康路跑的創意活動之際，並針對冬季來臨容易發生CO中毒及爐火烹飪不慎引起火災進行宣導，整場過程中反應熱烈、活力四射。

▲台南市消防局第二救災救護大隊，19日結合玉井國小「120週年校慶路跑」活動，辦理「冬季防火防災宣導Run起來」，玉井警消及義消山搜分隊持「消防宣導關東旗」全程一同路跑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

一氧化碳中毒好發於秋冬天氣變冷之際，使用燃氣熱水器時，若有頭昏、噁心、嗜睡等身體不適情況發生，應立即停止使用熱水器，打開通往室外的窗戶通風，身體嚴重不適時，請先前往通風良好的室外環境，再打119電話求助。如發現家人或朋友有一氧化碳中毒情況時，應保持冷靜，先停止使用產生一氧化碳之燃氣熱水器等器具，避免持續增加一氧化碳濃度，並立即打開門窗，使空氣流通後，盡速撥打119求救。

此外小吃飲食店、居家或營業場所爐火烹調時應避免食物經過長時間烹煮而焦化起火，或造成瓦斯外洩意外，而引發火災；若遇油鍋起火，請採取3步驟：1、保持冷靜2、蓋上鍋蓋3、關閉爐火，靜置2分鐘以上。切記不可將水直接倒入油鍋內滅火，也不可移動油鍋，以避免熱油噴濺出來而燒燙傷或引起擴大燃燒；拿滅火器滅火時，人應與火焰保持適當安全距離，朝著火焰根部左右移動滅火，成功機率較高（操作口訣：拉→瞄→壓→掃）。還有容易為民眾所疏忽的排油煙管，長期使用常累積大量油垢，常造成烹調高溫或明火引燃排油煙機與煙管，而擴大延燒不可不慎。

▲台南市消防局第二救災救護大隊，19日結合玉井國小「120週年校慶路跑」活動，辦理「冬季防火防災宣導Run起來」，玉井警消及義消山搜分隊持「消防宣導關東旗」全程一同路跑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長提醒民眾，爐火烹調時，請謹記「人離火熄」及「湯不滿」口訣；營業場所廚房排油煙機，則可以裝設簡易自動滅火設備，防範爐火烹調引起火災。

第二大隊大隊長王騰毅表示，民眾炊事需注意下列措施，如防範爐火烹調火災，爐火附近不可放置可燃物，以免遭爐火或空燒、高溫引燃，人要離開廚房時，應確實關閉爐火，如此必能降低火災發生機率。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
中華隊戰古巴「國小生寫作業」爆紅！細看內容驚呆：真．貴族
勞動部涉霸凌分署長「調職非停職」　何佩珊：她不是背景硬
又一起！陸男開車衝撞小學校門口　孩子們尖叫逃亡
陳晨威感動一幕「自肥」滿貫砲　江坤宇吃零食引熱議：東京再吃
快訊／台中柳川景觀步道驚見一具男屍
無法證明有霸凌！　勞動部調查出爐
中華隊7人搭經濟艙　曾頌恩輸給戴培峰好嘔
中華隊全員西裝上機！複賽「午午晚」　曾豪駒：要相信自己
快訊／中華隊出發東京　陳傑憲：我們拿到機票了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市玉井國小120週年校慶路跑　南消二大防災宣導Run起來

崑大餐飲系陳修醫「2024 WCC世界盃拉花大賽」奪魁　將代表台灣出賽

面試零等候　台南就業中心帶領求職朋友運動產業初體驗　

黃朝琴28年來愛心之路無悔奉獻　獲屏東縣好人好事代表

仙「履」奇緣！肯亞情牽屏東南榮國中　國際交流譜新篇

快訊／草屯鎮長簡景賢「猝死辦公室」享壽65歲　司機深夜查看嚇壞

2024壽山巖觀音寺親子繪畫頒獎　阿公阿嬤陪孫來領獎謝神

還有5天！2024桃園仙草嘉年華　11／23楊梅區登場

金山吃花蟹4隻6000元！客嚇壞「以後吃龍蝦」　餐廳喊：算便宜

2024壽山巖觀音寺親子繪畫頒獎　四連霸作品看見宗教潛移默化力量

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

中華隊首闖4強創12強賽最佳名次 賽前被評倒數第2｜20241118 ET午間新聞

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

駕駛公車撞碎幸福家庭！　她「燦笑玩手」事後稱：失憶了

中華隊前進東京跳「勝利之舞」　陳傑憲一一點名！球迷喊跳不夠

每次都不被看好…相信自己 吉力吉撈、曾頌恩談晉級有感

台南市玉井國小120週年校慶路跑　南消二大防災宣導Run起來

崑大餐飲系陳修醫「2024 WCC世界盃拉花大賽」奪魁　將代表台灣出賽

面試零等候　台南就業中心帶領求職朋友運動產業初體驗　

黃朝琴28年來愛心之路無悔奉獻　獲屏東縣好人好事代表

仙「履」奇緣！肯亞情牽屏東南榮國中　國際交流譜新篇

快訊／草屯鎮長簡景賢「猝死辦公室」享壽65歲　司機深夜查看嚇壞

2024壽山巖觀音寺親子繪畫頒獎　阿公阿嬤陪孫來領獎謝神

還有5天！2024桃園仙草嘉年華　11／23楊梅區登場

金山吃花蟹4隻6000元！客嚇壞「以後吃龍蝦」　餐廳喊：算便宜

2024壽山巖觀音寺親子繪畫頒獎　四連霸作品看見宗教潛移默化力量

每天走路15分鐘有益健康　一周4次就有幫助

提高飛彈產量攻烏！俄羅斯5座設施「擴建中」　衛星影像曝

快訊／中華隊12強奪前3就加碼　盧秀燕：台中選手冠軍獎金70萬

寫作業求助AI　竟遭回嗆「拜託，請你去死」！男大生嚇傻了

全台2天狂震12次！今年西半部地震多3倍　專家提兩數據示警

家中寵物鼠生不停！男崩潰交出「150桶老鼠」　母鼠全都已懷孕

詐團佯稱借140萬幫開網路美妝店　屏東女遭騙70萬

波音全球大裁員！美國「逾2500人」被砍　12月恐又一波

美女YTR徐海莉結婚了！28歲嫁大6歲男友　甜揭「床上求婚」過程

遏止壟斷！　美司法部擬強制Google「出售Chrome瀏覽器」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

快訊／草屯鎮長簡景賢猝死辦公室　享壽65歲

金山吃花蟹4隻6000！客嚇：以後吃龍蝦

還有5天！2024桃園仙草嘉年華　11/23楊梅區登場

桃園大圳通水百週年　大圳隧道健行11/18開放報名

新北萬里蟹季開跑！淡水「螃蟹肥了」明搶鮮開賣

從「媽媽」做回自己　黃荔芬樂喊：歡迎光臨

高鐵台南站將建空橋接三井outlet　遭質疑圖利

2024壽山巖觀音寺親子繪畫　頒獎

2024壽山巖觀音寺親子繪畫　頒獎

台南就業中心帶領求職朋友運動產業初體驗　

黃朝琴28年來愛心之路　獲屏東縣好人好事代表

肯亞情牽南榮國中　國際交流譜新篇

通勤民眾日約4.5萬人次　9023A國道客運增班次

全國語文競賽11/23花蓮登場　台鐵加開列車

更多熱門

相關新聞

台南客運硬切畫面曝！16歲高中女驚險逃死

台南客運硬切畫面曝！16歲高中女驚險逃死

台南市北區18日晚間8時許發生一起驚悚車禍，一名16歲的女高中生騎乘電動自行車行經公園路與和緯路口時，遭一輛欲右轉的客運撞上，自行車當場被捲入客運右前輪、輾壓全毀，所幸女高中生逃過死劫，僅雙腳受到擦挫傷。稍早，撞擊瞬間畫面曝光。

台南就業中心帶領求職朋友運動產業初體驗　

台南就業中心帶領求職朋友運動產業初體驗　

即／又是客運追撞！台南女高中生倒臥前輪

即／又是客運追撞！台南女高中生倒臥前輪

國際機器人大賽傳捷報台南代表隊囊括28面獎牌

國際機器人大賽傳捷報台南代表隊囊括28面獎牌

2024台南藝術節《街頭生死鬥》邀參與體驗街頭藝人實境秀

2024台南藝術節《街頭生死鬥》邀參與體驗街頭藝人實境秀

關鍵字：

台南玉井國小校慶路跑南消二大防災

讀者迴響

熱門新聞

中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

開試乘車載父母！21歲女「未買先撞」車頭全撞爛

漁民意外「捕獲」美軍核潛艇

台灣校園A片驚見嘉義某高中課桌椅　校方氣炸喊告

恭喜中華隊晉級　古巴沒達到預期

川普上任將宣布：美國進入緊急狀態

他臉書留言「C5H5Na」　下場慘了！

最不建議吃燙青菜！醫吐原因　「激推1煮法」營養全保留

「做愛、打砲」差很大　醫揭高潮關鍵

腸癌末期男「每天吃半碗菇」！2年半未復發　醫曝關鍵點

快訊／中華隊帶4勝晉級辜董爽發4千萬

12強東京循環賽　中華隊「 3戰全客場」賽程超不利

快訊／5縣市豪大雨特報！東北季風雨勢強襲　最新警戒區域曝

面試問「水餃是男人還女人」！他機智回1句秒錄取

竹科太太診間「開玩笑」　醫不敢接話

更多

最夯影音

更多

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面