台南市玉井國小120週年校慶路跑　南消二大防災宣導Run起來

▲台南市消防局第二救災救護大隊，19日結合玉井國小「120週年校慶路跑」活動，辦理「冬季防火防災宣導Run起來」，玉井警消及義消山搜分隊持「消防宣導關東旗」全程一同路跑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊，19日結合玉井國小「120週年校慶路跑」活動，辦理「冬季防火防災宣導Run起來」，國小校長李信達及區長顏振羽共同應援，玉井警消及義消山搜分隊持「消防宣導關東旗」全程一同路跑，藉此向學校師生、家長、學子及民眾，推廣冬季消防安全知識，達健康又安心宣導創意活動之成效。

玉井分隊為提升避難弱勢民眾（長輩、孩童、身心障礙者等）正確的防火避難及防災觀念，降低社區火災發生率，特別利用社區百年大校舉辦學童及家長健康路跑的創意活動之際，並針對冬季來臨容易發生CO中毒及爐火烹飪不慎引起火災進行宣導，整場過程中反應熱烈、活力四射。

一氧化碳中毒好發於秋冬天氣變冷之際，使用燃氣熱水器時，若有頭昏、噁心、嗜睡等身體不適情況發生，應立即停止使用熱水器，打開通往室外的窗戶通風，身體嚴重不適時，請先前往通風良好的室外環境，再打119電話求助。如發現家人或朋友有一氧化碳中毒情況時，應保持冷靜，先停止使用產生一氧化碳之燃氣熱水器等器具，避免持續增加一氧化碳濃度，並立即打開門窗，使空氣流通後，盡速撥打119求救。

此外小吃飲食店、居家或營業場所爐火烹調時應避免食物經過長時間烹煮而焦化起火，或造成瓦斯外洩意外，而引發火災；若遇油鍋起火，請採取3步驟：1、保持冷靜2、蓋上鍋蓋3、關閉爐火，靜置2分鐘以上。切記不可將水直接倒入油鍋內滅火，也不可移動油鍋，以避免熱油噴濺出來而燒燙傷或引起擴大燃燒；拿滅火器滅火時，人應與火焰保持適當安全距離，朝著火焰根部左右移動滅火，成功機率較高（操作口訣：拉→瞄→壓→掃）。還有容易為民眾所疏忽的排油煙管，長期使用常累積大量油垢，常造成烹調高溫或明火引燃排油煙機與煙管，而擴大延燒不可不慎。

消防局李明峯局長提醒民眾，爐火烹調時，請謹記「人離火熄」及「湯不滿」口訣；營業場所廚房排油煙機，則可以裝設簡易自動滅火設備，防範爐火烹調引起火災。

第二大隊大隊長王騰毅表示，民眾炊事需注意下列措施，如防範爐火烹調火災，爐火附近不可放置可燃物，以免遭爐火或空燒、高溫引燃，人要離開廚房時，應確實關閉爐火，如此必能降低火災發生機率。