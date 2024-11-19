台南、宜蘭地震連連　氣象署：中南部發生較頻繁密切監測

▲宜蘭一早接連發生2起地震。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

最近中南部及東部地震頻繁，昨晚花蓮近海發生芮氏規模4.6地震，今一早台南麻豆、宜蘭也接連有地震，引發關注。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今年中南部地震發生較頻繁，氣象署24小時密切監測，台灣地震多，提醒民眾平日做好防震準備。

昨晚9時27分花蓮縣近海發生規模4.6有感地震，地震深度26.9公里，屬於極淺層地震，最大震度3級。今上午6時31分台南麻豆區發生規模3.5地震，上午7時27分、7時30分宜蘭近海分別發生規模3.8及3.5地震。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳健富說明，昨晚花蓮發生規模4.6地震屬於0403餘震，而宜蘭2起地震則屬於獨立事件，原因是歐亞板塊與菲律賓板塊碰撞擠壓，隱沒過程造成小規模地震。

他進一步說明，台南麻豆今上午這起地震，跟上周六發生規模4.5、3.4地震的原因相同，台灣位於板塊活躍區域，每年70%地震發生在東部，能量累積快，西部也因為能量逐漸遞移，在岩石較脆弱的地方就有能量釋放。

吳健富表示，這幾起地震都屬於極淺層地震，在震央附近的民眾因為震波影響會比較有感，大部分民眾可能無感，而今年發現中南部地震發生確實較頻繁，氣象署24小時密切監測地震活動。

台灣地震好發，吳健富提醒，最近天候受到東北季風影響，山區土石不是相當穩固，因此前往山區活動要多加留意。目前科學技術仍難以預測到地震發生時間與震度，還有努力空間，民眾平時也要做好防震防災的準備。