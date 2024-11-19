隊友開會中！古巴外野手找台灣球迷「看台邊傳接球」網笑翻

記者鄺郁庭／綜合報導

中華隊18日以2比0擊敗古巴隊，賽後各種小花絮掀熱議。就有球迷拍到有趣一幕，當時古巴隊喊暫停在開會，沒想到場上古巴球員直接和看台上的台灣球迷玩起丟接球，歡樂畫面讓網友笑讚，「這個鬆弛感XD」、「可愛的古巴隊。」還有人好奇找出選手身分，是今年34歲的古巴外野手德瑞克（Yadir Drake）。

看到古巴外野手竟然和看台區的台灣球迷在玩傳接球，就有現場球迷拍下畫面，在Threads上分享，當時他眼角一直瞄到古巴選手不斷往後看向觀眾，後來又發現對方疑似在應援，「更後來又看見他竟然在跟民眾傳接球。」

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▲古巴外野手和看台上的台灣球迷傳接球。（圖／原PO授權引用）

超逗趣的舉動讓他忍不住馬上查對方是誰，才知道Yadir Drake這號人物，直讚「真的有夠親切！」「一直轉頭跟他後面的球迷互動，還會一直丟球上去，大家都很快樂。」

就有網友直笑，「跟民眾傳接球也太有心了（拍手」、「古巴大概都是E人」、「他有跟葉總毛遂自薦，不知道會不會考慮增加砲火」、「這兩個一定是水瓶座。」還有人看到德瑞克把啦啦隊的舞學起來，忍不住笑翻，「也學得太快了吧」、「古巴的舞蹈基因藏不住」、「是想來台灣打球還是來當啦啦隊？」