國際機器人大賽傳捷報　台南代表隊囊括28面獎牌

▲台南市代表隊參加「RoboRAVE國際機器人大賽」，台南學子以卓越表現勇奪10金、8銀、10銅共計28面獎牌，在全部45面獎牌中，囊括近三分之二，展現非凡實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市代表隊參加11月15日到17日於日本石川縣加賀市舉行的「RoboRAVE國際機器人大賽」傳回佳績！面對來自日本、中國、智利、埃及、墨西哥等國超過1000名選手的激烈競爭，台南學子以卓越表現勇奪10金、8銀、10銅共計28面獎牌，在全部45面獎牌中，囊括近三分之二，展現非凡實力，也為台南贏得國際矚目。

市長黃偉哲表示，對代表隊的優異表現表達高度肯定與祝賀，台南市以前瞻的眼光推動「機器人教育中程計畫」，幫助學生培養科技素養，增強問題解決能力，在國際機器人競賽中屢創佳績，顯示科技教育扎根有成，未來市府將持續支持機器人教育發展，讓更多學生受惠。

教育局鄭新輝局長表示，為系統性培養學生科技時代重要的智慧科技力，台南市啟動「113-116年機器人教育中程計畫」，逐步提升師資素質、完善各階段課程開發、並建立區域重點學校與支持機制。透過機器人課程可協助學生強化設計思考、邏輯思維、程式語言能力，也可培養學生問題解決與創新思考能力，為學生因應未來的挑戰奠定厚實基礎。

教育局表示，比賽項目涵蓋循線、爬坡、創業(Entrepreneurial)、消防滅火、相撲、木板迷宮等，考驗團隊合作與問題解決能力。台南隊由高中、國中及國小學生組隊參加，海東國小、文元國小組成的聯隊獲得國小組「迷宮」金牌，隊員莊硯丞（海東國小六年級）、莊硯茹（海東國小四年級）、王詠平（海東國小四年級）、徐譽恒（文元國小五年級）表示，非常開心能拿下金牌，透過團隊合作完成任務的感覺非常棒，很高興能為市爭光。

石門國小的蔡雨彤（六年級）與邱敬祐（五年級）勇奪國小組「迷宮」（陀螺儀）銀牌，他們表示，參與國際比賽意義非凡，不僅學習到如何面對壓力，更增強了迎接挑戰的信心，未來將繼續努力，爭取更高榮譽，為學校和台南再添光彩。