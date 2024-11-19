「死刑報導有情感和議題」不再二元對立　ETtoday入圍卓新評審誇讚

記者陳詩璧／台北報導

2024年第23屆卓越新聞獎10月8日公布18個獎項入選名單，《東森新媒體ETtoday》專題中心製作的「死刑 刑？不行？」入圍特寫新聞獎，此獎項共96件作品報名，有8件作品入圍，評審團提到，這套作品從全方位角度，讓讀者進一步思考，死刑存廢這個困難的議題，表現方法十分出色。

平面及網路（文字）類評審召集人、中正大學傳播學系教授管中祥提到「死刑在台灣一直是非常具有爭議性的話題。不管是國內或國際人權都有相當大的關係，滿開心這次評選時，看到這麼多的深度報導，都在討論死刑議題，過去許多報導談論到死刑，就很容易落入廢死聯盟出來面對等的二元對立的狀態，但是在這次報導裡，不論是支持或反對死刑的人，都能看到很重要的立體化，也就是說，不論是當事人本身或是事件本身，又或是相關利害關係的律師等等，它是一個立體的狀態，報導裡有情感、議題，同時也有很多法律和人權問題，很多面向、很精彩」。

卓越新聞獎基金會評審團提到「這套作品很難得訪問到相當多人，包括執行法警、被害人家屬、死刑犯，以及支持或反對廢死的專家與團體。同時對照日本、韓國經驗，從全方位角度，讓讀者進一步思考，死刑存廢這個困難的議題。新聞表現方法也十分出色」。

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▲第23屆卓越新聞獎頒獎典禮，「死刑 刑?不行?」報導入圍平面及網路（文字）類－特寫新聞獎。（圖／記者陳詩璧攝）

平面及網路（文字）類－特寫新聞獎入圍名單：

死刑 刑？不行？ / 東森新媒體控股股份有限公司

陳詩璧、潘姿吟、林緯平、劉昌松、林挺弘

25個台北租屋故事 被剝奪的居住尊嚴／聯合報

聯合報

死刑三部曲：死刑犯逃死、鄭捷伏法專題、死囚提釋憲／聯合報

聯合報

白紙抗議一週年：火焰不再 溫度猶存／歪腦（美國自由亞洲電台）

歪腦（美國自由亞洲電台）

社會小白掉入債務黑洞—揭融資公司剝奪社會弱勢真相／信傳媒

葉佳華、李海琪

結束後的開始—被強震改變的花蓮人／報導者

陳德倫

太陽花一念十年：運動記憶與回聲／端傳媒

端傳媒（得獎作品）

＃Metoo 浪潮中的難題—嫌疑人的法律站及那些難以被理解的性侵／鏡週刊

蔣宜婷、簡竹書

專題報導請點：死刑 刑？不行？



▲卓越新聞獎基金會於10月8日宣布第23屆卓越新聞獎入圍名單，《東森新媒體ETtoday》專題中心所製作的「死刑 刑？不行？」入圍特寫新聞獎。（圖／專題中心製）



由《東森新媒體ETtoday》專題中心製作的「死刑 刑？不行？」報導，起因是2024年1月司法院大法官接下案件，公布在4月23日召開憲法法庭言詞辯論庭，同仁展開專題採訪計畫，邀訪被害者家屬、死囚、廢死團體、司改會、國際特赦組織、犯罪被害者保護協會、曾參與執行死刑的法警、輔導過多名死囚的牧師，到支持死刑與支持廢死學者等，多角度了解各界對於死刑是否違憲的看法，其中，被害者家屬陸正胞弟陸定，從一個事件局外人的角度，說出他對家人的觀察以及他如何看待死刑。

▲4月23日憲法法庭召開「死刑是否違憲」，37位聲請人之一的歐陽榕，2003年犯下高雄鳳山女建商綁架撕票案。憲法法庭後，《東森新媒體ETtoday》寫信採訪歐陽榕，6月12日得到他的回信。（圖／翻攝畫面、歐陽榕信件）

採訪團隊花了4個月時間採訪先找出37位死囚的個案資料，透過AI繪製死囚樣貌，再從國家圖書館找出當年的資料，製成死囚圖卡小檔案代表聲請人，再透過志工協助與死囚歐陽榕聯絡，多次探視後，答應以書信方式接受採訪，了解他在獄中的狀況和對於此次憲法法庭的看法。一場憲法法庭的召開，在台灣「死刑」的歷史軸線上，寫下重要篇章。