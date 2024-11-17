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師鐸女師命案更四審判劉嫌無期定讞　家屬：死刑合憲是詐騙手法

▲全國被害人權協會理事長、檢察官劉承武(左)與師鐸獎被害女老師先生張介能教授(右)。（圖／記者陳詩璧攝）

▲師鐸獎被害女老師先生張介能教授（右）在全國被害人權協會理事長、檢察官劉承武（左）的陪同下受訪。（圖／記者陳詩璧攝）

記者陳詩璧／台北報導

高雄師鐸獎女師命案在今年5月更四審嫌犯劉志明被判無期徒刑。案經上訴，最高法院在10月4日駁回上訴，無期徒刑定讞。這個判決讓死者先生張介能教授難以接受，對台灣司法絕望，認為釋憲提那麼多障礙，幾乎等於實質廢死，但大法官又說死刑合憲，這根本是詐騙集團的手法，大法官都是詐騙集團。

「最近我又開始看別的心理醫師了」，戴著帽子低頭談自己的狀況，他是張介能教授，同時是2014年師鐸獎女老師命案的被害者家屬，張介能在過去近十年來很難好好睡覺，至今仍然以接受，妻子只是出門買個菜，怎麼就一去不回，被嫌犯劉志明持鐵鎚敲死殺害後逃亡。

被逮捕的劉志明稱是隨機行兇，高等法院高雄分院今年5月間的更四審，認為「劉男的強盜殺人犯行係隨機、偶發性為之，而非計畫性為之」，不符合兩公約法中所稱「情節最重大之罪」，且經精神鑑定，更四審法院認為如果將劉男之保護因子增加，大於危險因子，再犯就會降低，因此「不能完全排除被告具有更生改善可能性」，認為本件不能判處死刑。案子再上訴，但在10月4日，最高法院駁回上訴，判無期徒刑，全案定讞。

▲▼師鐸獎命案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲張介能教授今年5月受訪時，帶著妻子生前常用的側背包。（圖／記者陳宏瑞攝）

「其實在高分院判的時候，我跟律師就認為大勢已去，裡面一些內容、理由匪夷所思，甚至並沒有回答當初更四審，最高院回來的理由，後來又覺得奇怪，怎麼一直沒有結果，等到9月20日憲法法庭宣判（死刑合憲），10月4日最高法院就判無期徒刑定讞，我完全不能接受這樣的判決結果，我對台灣的司法是感到絕望。」張介能認為大法官在判決中提到需要修法的內容，影響了最高法院的判決。

張介能說這次釋憲提那麼多障礙，幾乎等於實質廢死，可是大法官又說死刑合憲，這根本是詐騙集團的手法，大法官都是詐騙集團，騙人說是合憲，但事實上沒有辦法實質執行，那就是違憲。

對於案件訴訟期間，張介能感受到的是不平等待遇，認為被害人家屬沒有受到平等的協助，從二審起到更四審，犯保幫忙張介能找一位律師，被告一直都是三位律師，於是他再請了一位律師，變成二對三。張介能說「開庭後，我都用文字寫下來，補述書意見，請我的律師給法院，可是往往好幾次下來，奇怪，法院的判決書，看不到對我的提問，一直到最高分院，才知道原來我的補述書意見，並不被採用，因為我不是當事人，才恍然大悟，只是我們沒有辦法為自己講話，最後判決也不會是有利於我們的結果」。

張介能訴說近十年來的無奈，愁容滿面，至於「修復式的正義」，他沒有感受到修復了什麼？「法官要他（被告）跟我道歉，就視為是修復，這一塊，我是沒有感受到。」犯罪被害人保護協會協助張介能找心理醫師諮詢，大約五年左右，只是最近因為無期徒刑定讞，張介能又開始找心理師諮詢，但他選擇透過身心科醫師介紹，接受治療。

▲國民黨籍立委吳宗憲提到，將在12月3日參與「白玫瑰運動」。（圖／記者劉昌松攝）

▲國民黨籍立委吳宗憲提到，將在12月3日參與「白玫瑰運動」。（圖／記者劉昌松攝）

「我要撐下去，身邊有很多人關心，尤其在案子定讞了後，還願意幫我，所以我覺得我有必要，不能讓他們失望，必須再繼續站起來」。張介能提到，將會和被害者人權協會等團體一起參加12月3日所舉辦的追思活動，並且在現場發放白玫瑰，希望能速修犯罪被害人權益保護法，還給被害人最基本的人權。

而國民黨籍立委吳宗憲11月15日也在立法院國是論壇上，痛斥大法官的冷血無情，對受害者家屬造成二度傷害，嚴正呼籲執政黨及大法官高抬貴手，不要再踐踏善良老百姓的尊嚴。呼籲民眾在12月3日一起上街頭、前進司法院，為被害者發聲，讓正義之光照亮黑暗。

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