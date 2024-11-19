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30死囚「評議簿」竟銷毀！　吳宗憲：他們隨時可以要求回家

▲▼立委吳宗憲。（圖／記者李毓康攝）

▲立委吳宗憲。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

憲法法庭在今年9月宣判死刑部分合憲、限縮適用範圍，包含判處死刑須經各級法院合議庭法官一致決。國民黨立委吳宗憲今（19日）直言，司法院查閱37名死刑犯卷宗的「法官評議簿」，其中30件均因超過年限已銷毀而不復存在，無法證明這30件的法官是一致決，「很遺憾的敬告國人，在37件待執行的死刑犯中，至少超過30件的死刑案件將回歸普通法院審理，他們隨時可以要求回家」。

吳宗憲提到，他18日到台北地院考察，問及司法院，憲法法庭既已做出113年憲判8號判決，要求法官必須「一致決」才能判死刑，是否即會影響國民法官庭的量刑的問題，因縱使國民法官多數要判死，也會因為「單一」廢死派職業法官不判死，而全盤推翻。司法院竟當場表示，經查閱37名死刑犯卷宗的「法官評議簿」，其中30件的評議簿，均因超過年限已銷毀而不復存在，無法證明這30件的法官是一致決，則依據113憲判8主文第13項，舉證責任的不利益必須由檢察總長負擔，因此這些死刑犯均可請求檢察總長提起非常上訴，且非常上訴必然成功。

吳宗憲續指，也就是說，找不到評議簿的死刑案，就無法證明法官是一致決，如此一來，當初好不容易死刑定讞的判決，就會被撤銷，所有死刑犯將回到普通法院成為一般被告。

吳宗憲說，上個月以來他就針對這個荒謬的情況，不斷質詢司法院、法務部、檢察總長，因當大法官恩賜免死金牌後，這些「起死回生」的被告，很有可能因為以下這幾種狀況被釋放，回歸社會：第一，根本不符合法定羈押要件，回歸社會怎麼辦？

第二，縱使羈押，羈押期限只有15個月，審理不完怎麼辦？第三，改判無期徒刑後，聲請假釋都符合教化可能性怎麼辦，有人適用15年個可以假釋？第四，當初收容等待槍決的天數，將來是否會被人權團體要求折抵刑期？

吳宗憲說，這兩天，他還想到第五個可能性，這些被告是因為執行槍決前的收容，而被關在看守所，那非常上訴一旦成功，身份已轉換為被告，就算法院願意裁定羈押，那到事實審法官裁定羈押前的這段空窗期，根本沒有限制這些被告人身自由的法定事由啊，還是，最高法院你要自己改判？

吳宗憲也說，以上這些問題爆發已經迫在眉梢，他發文給司法院及法務部，需要相關單位盡速解決，否則，很快死刑犯就要回到社會，甚至就住在你我同一社區，如此荒謬離譜的情事，讓被害者家屬情何以堪？要日日活在恐懼中嗎？特定立場的政客、側翼律師，還拼命用錯誤的法律解釋為執政黨護航詭辯。當死刑犯就住在你我身邊，將會造成社會安全非常大的動盪，然而政府至今竟仍視而不見，善良老百姓要如何安身立命？

「雖然面對如此無實務經驗大法官的荒謬判決，不顧百姓安全只為貫徹黨綱的執政黨，及排山倒海的側翼網軍的抹黑攻擊，我還是會挺身而出，繼續守護社會安全及司法正義」。吳宗憲說，五月天樂團在「將軍令」這首歌中有段歌詞，「你相信什麼，你執著什麼，你就是什麼」。為了下一代更好的生活環境，為了社會上百姓的安居樂業，請大家跟他一起堅持下去。
 

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