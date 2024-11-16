罕見！破百律師上街反翁曉玲版《憲訴法》　馬英九任命大法官也入列

▲上百位律師上街遊行，反對「憲法訴訟法」修正案。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍委翁曉玲提案修正《憲法訴訟法》，欲將憲法法庭判決門檻提高，然而此舉引發法界憂慮有憲政危機，全律會、北律公會表達反對，還有百位律師今（16日）身穿律師袍上街反修法。包含賴瑩真、邱顯智、陳孟秀、陳雨凡、尤美女等上百位律師都出席，前總統馬英九提名的大法官黃虹霞也到場聲援，還有不少民眾湧入，初估現場破千人。律師指出，律師袍應該在法庭上穿而不是街頭，所以號召律師參與，讓民眾知道這件事的嚴重性，希望立委們能堅決否定，不要推動這樣毀憲亂政的法案。

翁曉玲提出《憲法訴訟法》修法，將大法官開會人數從「現有總額」改為「憲法法定總額」15人，由於新任大法官人事在立法院遭到杯葛，剩下的8名大法官將不符法定總額3分之2以上（10人）參與評議的規定，修法後將變相癱瘓憲法法庭。司法及法制委員會14日進行《憲法訴訟法》朝野黨團協商，並未取得共識，將送立法院院長協商。如走完協商程序，最快在11月18日之後，國民黨就隨時可將部分草案提至院會表決。

相關修法引發爭議，包含全國律師會、台北律師公會都直接發聲明反對，並直言，修正案的真意並非在精進憲法訴訟法制，而是意在破壞憲法法庭的有效運作，且將實質造成憲法法庭癱瘓。

今有逾百位律師身穿律師袍上街反修法，會前記者會時，發起人林俊宏表示，翁曉玲修法有很大問題，將實質造成憲法法庭癱瘓、無法順利運作，人民基本權利保障會受到嚴重損害，大法官受理95％以上都是人民聲請，憲法法庭癱瘓，代表人民權利無法被伸張，律師們不願意看到憲法體制遭到剝奪，因此連署反對這樣的修法，號召所有律師一同參與遊行，讓大家注意到這次修法有多麼惡劣。

林俊宏強調，律師很少很少在法庭以外的地方穿著律師袍，律師袍應該在法庭上穿而不是街頭，但要捍衛憲政體制，看到這樣的狀況，律師們穿著律師袍站出來、維護憲法價值，所以號召律師參與，讓民眾知道這件事的嚴重性，希望立委們能堅決否定，不要推動這樣毀憲亂政的法案。

律師陳奕廷也表示，今天是自己首次穿著律師袍走上街頭，大法官的存在是為了捍衛人民權利，大家可以遊行、表達意見，是因為大法官制度保障人民基本權利，但翁曉玲提的草案，很可能導致大法官無法做出保障人民權益的判決，律師們願意穿上律師袍上街，跟民眾溝通、為國家發聲、捍衛民主憲政。

遊行律師也發出聯合聲明表示，律師不只是在法庭上守護憲法，當憲政制度遭受危機的時候，律師們會團結一致，走到這塊土地需要我們的地方，共同守護憲法，守護法自由民主法治。我們號召所有的律師一起站出來，用行動向立法委員們表明我們守護憲政體制的決心。當大家團結一致，就會有力量守護我們共同信仰的憲法價值。

聲明也強調，律師以保障人權、實現社會正義及促進民主法治為使命，無法坐視嚴重破壞我國民主法治的《憲法訴訟法》修法提案三讀通過。就此，我們希望號召律師穿著律師袍走上街頭，明確表達當憲政制度遭受危機的時候，律師們會團結一致，站出來共同守護台灣的自由民主法治。

▼律師團體走上街頭反對「憲法訴訟法」修正案。馬英九提名大法官黃虹霞（右二）、前立委尤美女律師（右三）都入列。（圖／記者杜冠霖攝）