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競選狂燒486億！賀錦麗團隊「敗選負債」仍繼續募款：票沒開完

▲▼即便在總統大選慘敗，賀錦麗仍舊透過競選團隊繼續向支持者募款。（圖／達志影像／美聯社）

▲即便在總統大選慘敗，賀錦麗仍舊透過競選團隊繼續向支持者募款。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國現任副總統賀錦麗代表民主黨參選下屆總統。如今，選舉結果已經落幕，即便敗選的結果早已塵埃落定，但賀錦麗的競選團隊依舊向選民募款，聲稱必須阻止川普內閣秋後算帳，而過去所募得的大批款項疑似「入不敷出」，即便團隊支出高達15億美元，但卻仍以敗選收場。

根據美媒《CBS News》，隨著共和黨總統當選人川普即將於明年1月重返白宮，為了應對川普內閣秋後算帳，賀錦麗競選團隊在敗選後竟仍透過捐款者名單，向支持者們發送電子郵件，呼籲能夠持續小額捐款，即便過去團隊募得款項超過10億美元（約新台幣324億7730萬元），但民主黨仍必須有足夠經費支撐後續國會議員選舉的重新開票。

來自密西根州的民主黨策略師赫蒙德（Adrian Hemond）指出，「賀錦麗競選團隊的支出，肯定超過了他們過去所募集到的資金，因此現在仍在為籌募資金奔走。自從在大選敗給川普後，競選團隊要求幫忙募款。」

一名熟悉民主黨捐款細節與財務狀況的匿名人士透露，「與競選活動的廣度相比，賀錦麗競選團隊的預期財務缺口相對較小」。報導指出，截至今年10月中，賀錦麗競選團隊只剩下1.19億美元的現金。

根據美媒《紐約時報》，自從賀錦麗確定接棒拜登代表民主黨參選總統後，長達15周的競選期間就花費超過15億美元（約新台幣486億元），等於每周就燒掉1億美元，其中最大的支出是廣告費，且選前也邀請女神卡卡、邦喬飛、凱蒂佩芮（Katy Perry）等娛樂圈知名人士到搖擺州造勢宣傳，在確定敗選後，民主黨內部質疑賀錦麗競選團隊對於募款的使用是否鋪張浪費。

熟悉民主黨財務狀況和相關競選活動的匿名人士透露，「目前仍無法確定賀錦麗的財務狀況。競選活動後，仍在收到供應商提供的帳單，包括活動服務和選舉最後階段的相關費用。此外，還有尚未完成的收入，例如媒體機構需要支付其員工搭乘空軍二號（Air Force Two）專機和參與競選活動時的相關費用。」

賀錦麗為名義發送的募款電子郵件寫道，「只要我們繼續奮鬥，美國承諾的光芒將持續閃耀！全國仍有若干場關鍵選舉的結果尚未確定，或因須重新計票而懸然未決。」

該封募款電子郵件的底部解釋，「個人捐款的前4萬1300美元和政治行動委員會（PAC）的前1萬5000美元，將被分配給民主黨全國代表大會（DNC）。個人捐款接下來的3300美元、和PAC的5000美元，則是分配給賀錦麗的『重新計票帳戶』，超過這一門檻的金額，最多可達數十萬美元，將分配給各州黨部。」

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