蓋茲涉買春！川普「堅持不換人」施壓自家參議員　同意司法部長提名

▲蓋茲獲得川普提名為司法部長，然而先前他曾涉嫌與未成年性交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統當選人川普13日提名共和黨極右翼聯邦眾議員蓋茲（Matt Gaetz）擔任司法部長，由於蓋茲先前曾涉嫌與未成年少女性交易、吸毒，引發外界譁然。即便不少共和黨參議員認為，恐怕無法信任蓋茲引領司法部，然而與川普交談過的參議員透露，川普近日將會親自致電，要求他們同意這項人事案。

據悉，蓋茲先前擔任佛州眾議員時，曾經在派對上與一名17歲未成年少女進行性交易、吸毒，遭到眾議院道德委員會調查長達3年，一名證人接受傳喚出席時便作證，自己就是當年那一名未成年少女；然而，當川普13日宣布提名蓋茲擔任司法部長，蓋茲便在數個小時後辭去眾議員職務，實際上結束了道德委員會主導的調查。

最後，美國司法部提早結束對於蓋茲所涉未成年性交易之相關案件調查。

根據美媒《Axios》報導，多名消息人士透露，川普正加緊向參議院共和黨人發出明確訊號，要求參議院投票通過對於蓋茲擔任司法部長的提名案，這讓即將成為參議院多數黨領袖的圖恩（John Thune，共和黨）陷入尷尬境地，因為就連共和黨內部都對蓋茲的提名案有異議，眾議院共和黨人對於川普提名蓋茲，感到震驚與厭惡。

美媒《紐約時報》指出，阿拉斯加州共和黨參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）便認為，蓋茲「不是一個認真的候補提名人」。俄亥俄州共和黨眾議員米勒（Max Miller）則認為，提名蓋茲擔任司法部長是一項「魯莽的選擇」。至於眾議院道德委員會主席蓋斯特（Michael Guest，共和黨）則表示深感驚訝。

依照美國憲法，總統提名國務卿、財政部長、司法部長等重要政府部門官員人選後，需要由參議院召開公聽會認證，向總統提名人選進行人事檢驗上的詢問，最後由參議員投票決定，若獲得過半的普通多數就能確認通過任命案。

儘管川普的共和黨在參議院擁有53席，但因為仍有部分共和黨人士對於蓋茲的提名案有異議，一旦超過3名共和黨人提出質疑，蓋茲的司法部長提名案恐將無法通過。

北達科他州聯邦參議員克拉默（Kevin Cramer）接到川普的電話，要求促成參議院通過對於蓋茲的提名案。克拉默表示，「他相信蓋茲能夠在司法部做真正需要做的事、是一位無所畏懼且性格兇猛的人。」

另外，根據美媒《NBC News》，超過一半的參議院共和黨人，包括擔任高級領導職務的共和黨人士私下透露，他們認為蓋茲不會被確認為下一屆司法部長。超過15名共和黨人士匿名接受採訪，他們一致認為參議院並無足夠票數通過對於蓋茲的提名，估計將近30名共和黨人士認為蓋茲不合格。