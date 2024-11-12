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蛋農撐不住「雞場爆拋售潮」　嘆40年最慘：蛋價還會壞3年

▲蛋雞場,蛋農,蛋價,禽場。（圖／業者提供）

▲雞蛋買氣低迷，近期產地傳出蛋雞場拋售潮。（圖／業者提供）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價連續數月維持低檔，產地價一度降至21.5元的崩盤價，儘管最近兩周調升，每斤回到26.5元，仍低於蛋農成本價，產業界普遍認為「蛋價還會壞3年」，導致近來有不少蛋農認賠撤場，紛紛拋售蛋雞場。蛋農陳秋池說，養雞40年，沒看過蛋價這麼慘，蛋雞場倒閉潮已經開始，「政府兩手一攤，產業只能減產自救。」

國內蛋價從今年4月以來開始走低，7月進入傳統淡季，農業部啟動淘汰寡產蛋雞補助計畫，並協調飼料大廠降價，幫助蛋農度過難關，但因整體產量大增，買氣遲遲沒有提升，仍連續兩個月生產過剩，蛋價崩盤。政府花錢補助也救不了，農業部最後要蛋農自行評估產銷資訊進行生產調節。

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近期社群平台出現許多蛋雞場拋售資訊，以2至3萬隻小型蛋雞場為主，南部曾姓蛋農說，雖然蛋價回漲5元，但仍低於成本價，中小型蛋雞場面臨營運壓力，有的提前淘汰寡產蛋雞停損，也有人被每月數十萬飼料費壓得喘不過氣，只好拋售雞場結束營運。

「養雞40年，沒看過蛋價這麼慘。」彰化蛋農陳秋池說，以往每年種雞進口數量約23至26萬隻，去年政府擴大進口到33萬隻，但隨著禽流感在地化，疫情衝擊早已降低，政府卻錯估疫情大舉進口種雞，才是導致現在雞蛋過剩的元兇，現在政府兩手一攤，要蛋農自生自滅。

陳秋池直言，蛋價至少還會再壞3年，許多蛋農都覺得「養雞看不到未來」，近期紛紛拋售雞場，已經掀起倒閉潮。他批評，政府只會要求蛋農自行調節，產業只能自救，呼籲所有蛋農都應該減產一成，別再存有自私或觀望心態，唯有減產才能讓產業盡快恢復產銷平衡。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍證實，近期的確有蛋雞場因為付不出飼料費，只好上網拋售，也有蛋農繼續苦撐，並提早淘汰蛋雞，以減輕飼料成本，原本每隻蛋雞飼養成本超過200元，現在淘汰1隻只能拿到4.5元，雖然蛋價連續兩周回漲5元，但仍低於成本價，因此對蛋農來說，只是少賠而已，只能期待天冷雞蛋買氣恢復熱絡。

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