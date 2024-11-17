蛋太多賣不完！下周討論降價　農民嘆：提前過「剩蛋節」

▲換羽蛋雞恢復投產，近期雞蛋產量持續攀升，公會下周將討論是否降價。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

近期國內蛋價經過兩波調漲，目前產地價每斤26.5元、批發價每斤36元，但有南部蛋農指出，禽流感疫情已經在地化，目前只有零星疫情傳出，之前換羽蛋雞也恢復生產，每天持續生產過剩百萬顆雞蛋，恐怕要提前過「剩蛋節」了。台北市蛋商公會證實，最近雞蛋賣壓重，下周二不排除會有一波降價。

「雞蛋真的生太多了」，台北市蛋商公會理事長林天來表示，雖然最近天氣開始轉涼，並在高菜價的帶動下，雞蛋已恢復買氣，但每天產量都是供過於求，之前蛋農調節換羽的蛋雞也都恢復投產，蛋價的確有降價空間，不過擔心蛋價漲跌頻繁會影響消費者觀感，下周二將再開會討論是否降價。

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一名南部蛋農指出，目前投產蛋雞都正值產量高峰期，平均產蛋率超過8成，之前蛋農自主調節生產的母雞，經過20多天換羽後也都恢復生產，產量又開始攀升，且數字肯定比農業部官方統計的還多，粗估至少每天生產過剩達150萬顆，如果產量持續維持，不用等到12月就要過「剩蛋節」了。

根據農業部本周最新雞蛋產銷資訊平台顯示，國內投入生產蛋雞約3630萬隻，雞蛋每日生產量12萬5500箱（每箱約200顆），超過國人每日12萬箱需求，每日持續生產過剩110萬顆。