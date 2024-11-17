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新北保育有成！貢寮田寮洋生態旅行　深度探索生態環境

▲新北貢寮田寮洋生態旅行。（圖／新北市農業局提供）

▲田寮洋可看見灰澤鵟低飛盤旋在高草地區。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局輔導貢寮田寮洋農民轉作友善耕作，提早翻犁迎接冬候鳥，重視棲地保育，昨（16日）人禾環境倫理發展基金會於田寮洋辦理小旅行，專業講師帶領民眾走進田寮洋認識多樣化環境，沿途也觀察鳥類蹤影，跟著候鳥的腳步探索田寮洋。若對田寮洋生態旅行有興趣，人禾基金會亦提供團體導覽。

農業局表示，位處臺灣東北角的田寮洋，獨特地理位置及長期棲地保育，讓許多候鳥飛抵臺灣第一個休憩點就是田寮洋，根據全球最知名的鳥類資源線上資料庫eBird顯示，目前在田寮洋紀錄到的鳥類高達361種，是全臺鳥類多樣性最高的地點之一。新北市農業局和瑞芳地區農會輔導當地農友轉作友善耕作，推出友善品牌「信鳥到站」及友善農產品「羽豐米」。

▲新北貢寮田寮洋生態旅行。（圖／新北市農業局提供）

▲田寮洋小旅行教導民眾賞鳥。

為了兼顧生態，鼓勵農友收割後、冬候鳥抵達前提早翻犁維持湛水的環境，形成水鳥喜歡的淺水灘地，高蹺鴴、小環頸鴴、小水鴨、鷺鷥群，都是田寮洋冬季常見訪客，再加上高草叢、埤塘、森林等複合式地型，田寮洋不僅有水鳥，也可以發現許多猛禽、鵐科、鶺鴒科的蹤跡。

本次小旅行在專業講師帶領下走入田寮洋，說明田寮洋地形、土地利用、水圳圳路、鑲嵌地景等，讓民眾認識田寮洋的多樣化環境及當地的農業生產，沿途中也透過望遠鏡、鳴叫聲、鳥類圖鑑及不同的棲地型態等，發現各種鳥類蹤跡，從欣賞鳥的外貌，衍伸至不同鳥類對各種環境的依存關係，也更認識田寮洋的鳥類多樣性。

▲新北貢寮田寮洋生態旅行。（圖／新北市農業局提供）

▲人禾基金會由專業導師帶領民眾走入田寮洋田間尋鳥。

同時也讓民眾享用羽豐米、新北山藥及甘藷等在地風味餐，讓民眾用嘴巴感受田寮洋之美，下午則是由貢寮在地新創企業「東北樂創」負責人陳光美帶領大家進行農產DIY課程，動手製作山藥甘藷圓、煎餅等，一整天的活動從眼睛飽覽田寮洋風光與候鳥，到下午飽嚐屬於在地的風土美味，讓來訪的民眾在東北角看見了生態與農業生產並存的可行性。

人禾基金會保育處長薛博聞表示，民眾賞鳥時，切勿擅自闖入踩踏田埂、避免開車進入田寮洋田區堵塞農路，並遵守不接觸、不餵食、不驚嚇的「三不」原則，並且保持現場秩序、安靜不喧嘩，以免對這些鳥類造成干擾，另外如果錯過這次小旅行，也可洽詢人禾基金會瞭解田寮洋保育歷程及團體導覽。

▲新北貢寮田寮洋生態旅行。（圖／新北市農業局提供）

▲民眾以在地農產進行DIY。

這次參與活動的陳小姐表示，這次參加田寮洋小旅行，打破以往對保育的印象，原來農田也可以是鳥類的棲息環境。講師講解農民透過人工除草、施用有機肥、提早翻犁等與候鳥和平共處，更使此處成為台灣出現鳥種最多的地方，賞鳥過程也真的看到許多不同的鳥類，像灰澤鵟低飛盤旋在高草地區，想把下方的鵐科、文鳥等嚇起來進而捕獵，另外還有看到成群的花雀等，鳥類各自使用田寮洋不同類型的環境，同時這裡生產不同農產品，如稻米、甘藷、山藥、茭白筍等，感受到田寮洋同時提供鳥跟人一起生活的的空間。

新北市農業局長諶錫輝提醒，為維護野生動物生態，除呼籲禁止騷擾野生動物，更提醒鳥友注意「野生動物保育法」相關規定，請民眾在賞鳥時，切勿為了拍攝畫面，以非法誘鳥的方式吸引鳥類，騷擾野生動物，以免觸法。

諶錫輝也提到，新北市與農業部林業及自然保育署宜蘭分署合作，一起支持田寮洋的生態系統，提供生物良好的棲息環境外，也兼顧農民生計，今年更邀請農業改良場的講師，與在地農民分享山藥種植的相關技術，而本次小旅行，更讓民眾看到田寮洋有許多好吃、好玩的地方，讓旅行的候鳥跟旅客到田寮洋都能吃飽又吃得健康，而在地農民也能透過友善的耕作維持生計，並透過特色農產品讓大家看見田寮洋，棲地保育與農業生產達到雙贏！

►聽Podcast ＃我在案發現場

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